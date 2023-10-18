Emniyet Müdürü Aktaş şehit babasını ziyaret etti, elini öptü

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, şehit ailesini ziyaret etti, şehit babasının elini öperek uzun uzun sohbet etti.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 2007 yılında Erzurum'da geçirdiği kaza sonucu şehit olan Hasan Akoral'ın babası Osman Akoral'ı evinde ziyaret etti. Baba Akoral'ın elini öperek çiçek takdim eden Aktaş, şehit ailesiyle uzun uzun sohbet etti. Şehitlerin kendilerine emaneti olan ailelerini hiçbir zaman unutmayacaklarını ve onlarla gurur duyduklarını söyleyen Aktaş, Akoral ailesine de misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA