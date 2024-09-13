Manisa Emniyet Müdürü, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, eşi Polis Eşleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Nuray Aktaş ve Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkan ve eşi Çiğdem Demirkıran şehit polis memuru İsmail Var'ın ailesini ziyaret etti.

Manisa'da göreve geldiği günden itibaren şehit ailelerini yalnız bırakmayan ve her fırsatta evlerine misafir olarak hatırlarını soran Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş; eşi Polis Eşleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Nuray Aktaş ve Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkan ve eşi Çiğdem Demirkıran ile birlikte Salihli'de şehit ailesini ziyaret etti. Diyarbakır'da görevi sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından karakola yapılan baskın sonucunda şehit olan Polis Memuru İsmail Var'ın eşi Dilek Var ve oğlu Selahattin Var'a gerçekleştirilen ziyarette Emniyet Müdürü Aktaş aileyle bir süre sohbet etti. Gerçekleştirilen ev ziyaretinde şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirten Aktaş, "Şehidimizin ruhu şad olsun" dedi. - MANİSA