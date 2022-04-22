Emniyet kemerinin önemini böyle anladılar

Simülasyon aracıyla uygulamalı eğitim

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma tarafından emniyet kemeri simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim verildi. Araca binen öğrenciler, emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu anladıklarını ifade ettiler.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın emniyet kemeri simülasyon aracı, "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi çerçevesinde Turgutreis Atatürk Meydanı'na getirildi. Araçta sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar hem öğrencilere hem de vatandaşlara uygulamalı eğitim verildi.

Trafik kazalarında emniyet kemerinin önemini anlatmak maksadıyla yapılan etkinlikte araca binen öğrenciler, emniyet kemerini önemini anladıklarını ve bundan sonra hep emniyet kemeri takacaklarını söylediler. Vatandaşlar ve öğrenciler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Araca binen öğrencilerden Emirhan Tokay, yaptığı açıklamada "Çok güzeldi. Baya başımız döndü ama güzeldi. Emniyet kemeri takmasaydım büyük ihtimalle kafa üstü düşerdim. Ağır bir şey geçirirdim" dedi.

Amiral Turgut Reis İlkokulu'ndan İsmail Baş isimli başka bir öğrenci de "Emniyet kemeri olmasaydı cidden ağır bir kaza geçirebilirdim. Emniyet kemeri çok önemli, herkesin takmasını öneriyorum." şeklinde konuştu.

Zeyyat Mandalinci İlkokulu'ndan Zeynep Naz Acar ise "Çok değişik bir his. Arkadaşımın üzerine düşeceğim zannettim ama kemer olmasaydı direkt düşerdim." dedi.