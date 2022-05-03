Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Gürün ziyareti - Haberler

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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Gürün ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Gürün ziyareti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, memleketi Elazığ'a giderken Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, memleketi Elazığ'a giderken Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, Belediye Başkanımız Nami Çiftçi ve emniyet personeli tarafından karşılanan Aktaş, görev başındaki personelin Ramazan Bayramı'nı kutladı. İlçeye yaptığı sürpriz ziyaretten dolayı Aktaş'a teşekkür eden Başkan Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın Ramazan Bayramı'nı kutlayarak iyi yolculuklar diledi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Aktaş, Hisarcık, Gürün, Yerel, Haberler

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