Emniyet Genel Müdürlüğünden anlamlı paylaşım Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, özel harekat polisi Hamza Doğan'ın kaleme aldığı şiirin seslendirilmiş görüntüsü paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, özel harekat polisi Hamza Doğan'ın kaleme aldığı şiirin seslendirilmiş görüntüsü paylaşıldı. Paylaşılan videoda, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Hamza Doğan tarafından kaleme alınan "Destan Yazanlar" şiirine, özel harekat polislerinin görüntüleri eşliğinde yer verildi. Yazdığı şiiri kendisi seslendiren Doğan'ın, eserini Hendek Barikat olayları sırasında polis okulunda öğrenci iken yazdığı öğrenildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Yerel Erzincan Emniyet Müdürlüğü Yerel Haberler

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