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Emlakçılar Konut Satışlarındaki Düşüşe Dikkat Çekti

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Edirne İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkan Vekili Yüksel Meriç, konut satışlarındaki düşüşe dikkat çekti. Meriç, 'Devletimiz sıkı politikasını açarsa bizler de rahatlayacağımıza inanıyoruz. Çünkü satışlarda sıkıntı var. Bankalardaki konut kredilerinin açılmamasından dolayı. Vatandaşın cebinde 1 milyon var, daire 3 milyon. Vatandaşın 2 milyon kredi çekme şansı yok' dedi.

Edirne İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkan Vekili Yüksel Meriç, konut satışlarındaki düşüşe dikkat çekti. Meriç, "Devletimiz sıkı politikasını açarsa bizler de rahatlayacağımıza inanıyoruz. Çünkü satışlarda sıkıntı var. Bankalardaki konut kredilerinin açılmamasından dolayı. Vatandaşın cebinde 1 milyon var, daire 3 milyon. Vatandaşın 2 milyon kredi çekme şansı yok" dedi.

Edirne'de emlak sektöründe çalışanlar, Edirne İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası ve Hepsiemlak'ın katkılarıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda, emlakçıların 2024 yılı pazar tahminleri, beklentileri ve mesleki sorunları konuşuldu.

"SATIŞLARDA SIKINTI VAR"

Edirne Emlakçılar Odası Başkanı Yüksel Meriç, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, konut satışlarındaki durgunluğa dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Devletimizin sıkı politikalarından dolayı emlak sektörümüz sıkıntı yaşıyor. Müteahhitlerimizle beraber. Devletimiz sıkı politikasını açarsa bizler de rahatlayacağımıza inanıyoruz. Çünkü satışlarda sıkıntı var. Bankalardaki konut kredilerinin açılmamasından dolayı. Vatandaşın cebinde 1 milyon var, daire 3 milyon. Vatandaşın 2 milyon kredi çekme şansı yok. Bugün yüzde 3-4 banka kredilerinin olmasından dolayı satışlarımız durmuş vaziyette. İnşallah devlet politikasını yumuşatır. Bizler de ticaretimize devam ederiz. Hayırlısı olur, inşallah."

Kaynak: ANKA / Yerel

Edirne Meriç Emlak Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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