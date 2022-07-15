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Emlakçıdan davullu-zurnalı gelin çıktı

İhlas Haber Ajansı - Murat Çelik - Yerel
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Emlakçıdan davullu-zurnalı gelin çıktı Amasya'da evlenen genç çiftin gelin alma merasimi sıra dışı şekilde gelinin çalıştığı emlak ofisinden oldu.

Emlakçıdan davullu-zurnalı gelin çıktı

AMASYA - Amasya'da evlenen genç çiftin gelin alma merasimi sıra dışı şekilde gelinin çalıştığı emlak ofisinden oldu.

Yaklaşık 1,5 yıldır Amasya kent merkezindeki bir emlakçıda çalışan Zeynep Oral, sevdiği Abdülkadir Çalışkan ile hayatını birleştirmeye karar verdi. Patronu da Zeynep için dillere destan düğün öncesi sıra dışı bir gelin alma merasimi planladı. Davul- zurna eşliğinde emlakçının önünde oynayıp eğlenen gelin, patronu ve çevredeki esnafla vedalaştı.

"Kızımıza ve damadımıza mutluluklar diliyorum"

Emlakçı Ahmet Karakoç, "Kızım gibi sevdiğim Zeynep'e ve damadımıza mutluluklar diliyorum" dedi. Duygulanan gelin ise kendilerine sürpriz bir uğurlama yapan Karakoç'a teşekkür etti.

"Amasya'ya gelirsek yeni evi Ahmet amcadan alırız"

Görev yaptığı Balıkesir'de kiraladıkları evde yaşayacaklarını anlatan damat Abdülkadir Çalışkan da, "İnşallah Amasya'ya gelirsek yeni evi Ahmet amcadan alırız" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Yerel

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