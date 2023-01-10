Emlak dolandırıcılarını dev operasyon : Lüks araç ve evlere el konuldu

TÜRKİYE çapında emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. Sabah erken saatlerde başlayan operasyonda şu ana kadar 85 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerle birlikte aralarında son model bir Ferrari marka otomobilinde bulunduğu onlarca lüks otomobile el konduğu belirtildi. Şüphelilerin yaptıkları dolandırıcılık olaylarından kazandıkları paralarla 24 lüks ev aldıkları iddia edildi. Mağdur olduğunu belirten bir kişi, " Bir odayı 50 kişiye satıyorlar. Benim şu anda 1 milyon liraya yakın zararım var" dedi.

3 AY SÜREN TEKNİK TAKİBİN ARDINDAN OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için bu sabah saatlerinde düğmeye bastı. Savcılıktan alınan izinde İstanbul ve Yalova'da daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan baskınlarda şu ana kadar 85 kişinin gözaltına alındığı, gözaltı kararı bulunan kişi sayısının ise 100'ün üzerinde olduğu belirtildi.

ŞİRKETİN MERKEZİNDE ARAMA YAPILDI

200'ÜN ÜZERİNDE MAĞDUR VAR

POLİS LÜKS OTOMOBİLLERE EL KOYDU

MAĞDUR "AYNI YERİ 50 KİŞİYE SATMIŞLAR"