Emlak danışmanlarından Aile Yılı'na destek: Gençlere konut kiralama desteği gündemde

Emlak danışmanlarından Aile Yılı'na destek: Gençlere konut kiralama desteği gündemde
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2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar Erzurum'da da ivme kazanıyor.

2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar Erzurum'da da ivme kazanıyor. Bu kapsamda, Tüm Emlak Danışmanları Birliği Erzurum İl Temsilciliği ile Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bir araya geldi.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tüm Emlak Danışmanları Birliği arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında sunulan konut kiralama desteği detaylı şekilde ele alındı. Evlilik hazırlığında olan genç çiftlerin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik yürütülen bu destek mekanizmasının yerel düzeyde etkinliğinin artırılması hedeflendi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, görüşmede yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin güvenli, huzurlu ve sürdürülebilir bir aile hayatına adım atmaları için kamu-STK iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Konut kiralama desteği gibi uygulamalar, evlilik sürecinde yaşanan ekonomik zorlukları azaltarak aile kurumunu daha sağlam temeller üzerine inşa etmemize yardımcı olacaktır." dedi.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Erzurum İl Temsilcisi Fatih Sağsöz ise, "Sahada edindiğimiz gözlemler, gençlerin ev bulma sürecinde ciddi sıkıntılar yaşadığını gösteriyor. Bu proje ile hem gençlere destek olmak hem de toplumun temel yapı taşı olan aileye katkı sunmak istiyoruz. Erzurum'da bu iş birliğini daha güçlü hale getirmek için hazırız." ifadelerini kullandı.

Taraflar, sahada iş birliğinin güçlendirilmesi ve bilgi akışının artırılması yönünde ortak adımlar atılması konusunda mutabık kaldı. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, gençlerin aile hayatına geçiş sürecini destekleyecek bu tür projelerin önemine dikkat çekerek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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