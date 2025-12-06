Tedb Genel Başkanı Akçam'dan Yeni Vergi Düzenlemesine Tepki: Adaletsizlik Var

(İZMİR)- Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, meslek yasasının olmamasından doğan sorunlara dikkat çekerek, emlak danışmanlarına getirilen yeni vergi uygulamasının "adaletsiz" olduğunu söyledi.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) İzmir İl Başkanlığı tanıtım toplantısı, Genel Başkan Hakan Akçam'ın katılımıyla Balçova Termal Otel'de yapıldı. Toplantıda konuşan TEDB Genel Başkanı Hakan Akçam, Türkiye genelinde 22 odalarının bulunduğunu belirterek, mesleğin halen bir yasa yerine yönetmelikle yürütüldüğünü vurguladı. Akçam, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'mizde 22 odamız var. Biz sektör temsilcileri olarak, 40 sayısını bulamadığımızdan federasyon kuramadık. Yaklaşık 14 ay önce, 18 Eylül 2024'te böyle güzel bir birliğin başlangıcını Cumhurbaşkanımızın izniyle kurduk ve şu an için ciddi bir üye sayısına ulaştık. 81 ilde il başkanlığımız, 64 ülkede ülke başkanlığımız ve 43 bin üyemiz var. Türkiye'de ciddi bir şekilde yapılanıyoruz. Bu çatının altında da inanılmaz bir teveccüh var ve meslektaşlarımız burada bir umut buluyor. Biz, ülkede emlak danışmanları olarak 150 bin nüfusa sahip bir meslek grubuyuz ve mesleği icra ederken maalesef 5 Haziran 2018 tarihli bir yönetmelikle idare ediliyoruz. Henüz bir yasamız yok.

Dün tüm emlak danışmanlarına küçük illerde 20 bin, büyük illerde de 40 bin lira vergi getirilecek. Dün itibariyle TBMM Genel Kurulu'nda kabul gördü. Biz, dört meslek dalından bir tanesi olan emlak danışmanlarımıza da bu verginin getirilmesinin hak ve adaletli olmadığını düşünüyoruz. Biz kendi mesleğimizi icra ederken tüm sorumluluklarımızı yerine getirirken ülkede böyle bir yapının; Türkiye'deki emlak danışmanlarının sesi olmuşken, sanki emlak danışmanları bu işte çok ciddi paralar kazanıyor ve güzel bir gelire sahip gibi ilklerin arasına alınması güzel ama vergi tarafı bizim çok içimizi acıtıyor. Belki hepimiz o 40 bin lirayı, 20 bin lirayı yıl içerisinde rahatlıkla ödeyecek imkana sahibiz ama burada bir adaletsizlik var. Bu adaletsizliğin durmasıyla ilgili pazartesi gününden itibaren elimizden ne geliyorsa tüm ekibimizle, 81 il başkanımızla biz bu süreci çok ciddi şekilde takip edeceğiz. Ülkede dört meslek grubuna değil, tüm herkese bu vergi uygulansın ya da hiç uygulanmasın."

"EİDS sistemi satılık ilanlarda zorunlu olacak"

Mesleğin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Akçam, sözlerine şöyle devam etti:

"EİDS bir sistemi koydular kiralık konutta. Yine ticaride bu devam edecek yakın zamanda da satılıkta zorunlu olacak. Bu satılıkta zorunlu hal olunca franchise firmaları dışındakiler yetkilendirme sözleşmesi almakta zorlanıyorlar. Bir EİDS doğrulama sisteminde, yetki veren gayrimenkul sahiplerinin de aynı zamanda yetkilendirme sözleşmesini imzalaması yönünde bakanlığa bir önerimiz var. İnşallah bunun gibi birçok konuda bakanlık tarafına ve ilgili kurumlarla çözüm noktasına ulaşmaya çalışıyoruz.

"Sarı sayfa tatlı bela…"

Başımızın tatlı belası olan 'sarı sayfa' diye bir sayfamız var maalesef. Tatlı bela çünkü olsa da maddi açıdan bizi yoruyor, olmasa işlerimizi aksatıyor. Bununla ilgili de ciddi bir mücadelenin içerisindeyiz. Bugüne kadar Türkiye'de 14 bin yazılı şikayet başvurusu aldık. Yine CİMER'den de 14 bin civarında başvuru aldık ama yetkili kurumlar bu noktada biraz daha ağır davranıyorlar. Rekabet Kurumu'nun 40 milyon lira ceza kestiği dönemde de biz bu konuya taraf olduk. 40 milyon ceza kesildi ama cezayla olacak bir iş değil. Bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz."

İl Başkanı Yüce: Gerçekleri saklamıyoruz, yüzleşiyoruz

TEDB İzmir İl Başkanı Fatih Yüce, kısa sürede geniş bir teşkilatlanma yapısı oluşturduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sektörümüzün birçok sorunu var, bu sorunları birlikte yaşıyoruz. Haksız rekabetler, denetimsizlik, standartların korunmaması ve önemlisi danışmanın emeğinin yeterince değer görmemesi. Bu gerçekleri saklamıyoruz, yüzleşiyoruz. Tüm bunların çözüme ulaşması için kurulan Tüm Emlak Danışmanları Birliği İzmir'de de bir buçuk aylık kısa zamanda teşkilatlanmamızın birçoğunu tamamladık. Şu anda sadece 7 ilçemizde ilçe başkanı atamamız kaldı. Çok kısa sürede gerçekleştirmiş olduğumuz lansman gününde buradaki kalabalığı görünce gerçekten çok mutlu olduk. Meslektaşlarımızın sorunlarına ne kadar sahip çıktığını ve böyle bir birliğe ne kadar ihtiyaç duyulduğunu bizlere göstermiş oldunuz."