Emıtt'te Edremit'e İlgi Büyük

26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’te Edremit standı yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te Edremit standı yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

26 ülkeden 461 katılımcı, sektör profesyonelini bir araya getiren EMITT, dünyanın dört bir yanındaki tatil yerleri ve seyahat fırsatlarını görmek isteyen turistleri konuk ediyor.

Edremit Belediyesi de uluslararası fuarda yerini alarak ilçenin tarihini, doğasını, kültürünü, zeytinini ve zeytinyağını EMITT'te tanıtıyor.

Belediye görevlileri tarafından ilçeyle ilgili bilgiler paylaşılırken, Başkan Yardımcıları Tayfun Canlı ve Tayfun Gerkuş da konuklara, Edremit'in simgesi zeytin fidanı, zeytin kolonyası, zeytin sabunu ve 'Edremit'in Sabahattin Ali'si' kitabını hediye ettiler.

Edremit Belediyesi, 15 Nisan gün sonuna kadar Edremit'i merak eden herkesi 7. Salon 7221 no'lu Edremit standına davet ediyor.