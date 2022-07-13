Emirdağlı gurbetçiler ilçelerinde et girmedik ev bırakmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emirdağlı gurbetçiler ilçelerinde et girmedik ev bırakmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Emirdağlı gurbetçiler ilçelerinde et girmedik ev bırakmadı

Belçika'da yaşayan Emirdağlı gurbetçiler tarafından kurulan Küçük Yürekler Derneği tarafından Kurban Bayramı'nda 248 adet küçükbaş kurban kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Belçika'da yaşayan Emirdağlı gurbetçiler tarafından kurulan Küçük Yürekler Derneği tarafından Kurban Bayramı'nda 248 adet küçükbaş kurban kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Kurban Bayramı'nda 248 adet küçükbaş hayvan kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Merkezi Belçika'da bulunan ve gurbetçiler tarafından geçen yıl içerisinde kurulan Küçük Yürekler Derneği yaptığı kurban faaliyetiyle vatandaşlar tarafından takdir topladı. Küçük Yürekler Derneği Başkanı Levent Ünal yaptığı açıklamada, çoğunluğunu gurbette yaşayan Emirdağlılar tarafından karşılanan Kurban bağışlarını Emirdağ ve köylerinde dağıttıklarını söyledi. Ünal konuşmasına şöyle devam etti:

"Kurban bağışlarını bizzat başında bulunarak almış olduğumuz vekaletle ve büyük bir titizlikle İslami usullere göre kesip hayır sahiplerine ulaştırıyoruz. Amacımız kamuoyunda birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz böylesi günlerde bayramların eskiden olduğu gibi paylaşma kültürümüzü canlı tutmak. Birliğimizi beraberliğimizi ve dayanışma kültürümüze katkıda bulunmak. Allah kestiğimiz kurbanlarımızı kabul etsin." - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Karahisar Belçika Kurban Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title