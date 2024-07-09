Emirdağ İlçesindeki Aşevi İhtiyaç Sahiplerine Yemek Dağıtıyor

Emirdağ İlçesinde hizmet veren aşevi, ihtiyaç sahibi ailelere günlük 3 çeşit yemek vererek yüzlerce vatandaşın yüzünü güldürüyor.

İlçedeki en önemli uygulamalarından olan aşevi, hayırseverlerin destekleriyle vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Aşevinde personeller tarafından titizlikle ve hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. - AFYONKARAHİSAR