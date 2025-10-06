Haberler

Emirdağ Din Görevlileri Haftası İçin Piknikte Buluştu

Emirdağ ilçesinde görev yapan din görevlileri, 2025 Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde Sakarbaşı piknik alanında bir araya gelerek neşeli bir gün geçirdi.

Emirdağ ilçesinde görev yapan din görevlileri, Çifteler ilçesinin Sakarbaşı piknik alanında bir araya geldi.

2025 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde Emirdağ Müftülüğü tarafından düzenlenen piknikte din görevlileri neşeli ve hoşça vakit geçirdiler. Çifteler ilçesi Sakaryabaşı piknik alanında yapılan etkinliğe; Emirdağ Müftüsü Cihan Eker, Şube Müdürü Şuayıb Aydınlıoğlu ve çok sayıda din görevlileri katıldı. - AFYONKARAHİSAR

