Emirdağ'da Okul Servis Araçlarına Denetim
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimde servis araçı sürücülerine ve öğrencilere servis kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından Adayazı İlköğretim Okulu önünde denetim yapıldı. Okul servis aracı denetiminde okul servis aracı sürücülerine ve araç içerisinde bulunan öğrencilere servis araçlarına inme binme kuralları,
servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, kış lastiği zorunluluğu ve araçlarda bulunması zorunlu malzemeler, okul servis araçlarında aranacak belgeler ve diğer konularda müşterek bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR