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Emirdağ'da Hevek-Devegözü Üzümü İçin Coğrafi İşaret Çalışması Başlatıldı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yetiştirilen Hevek-Devegözü üzümüne coğrafi işaret alınması için çalışmalar tamamlandı ve inceleme sürecine girdi. Bu adım, köyün tarım potansiyelini artıracak.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yetiştirilen 'Hevek-Devegözü Üzümü'ne coğrafi işaret alınması için çalışma başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl müdürlüğümüzce başlatılan çalışma neticesinde ilimiz Emirdağ İlçesi Karacalar köyünde yetiştirilen meşhur üzüm için (Hevek - Devegözü Üzümü) coğrafi işaret almak üzere numune alım sürecini tamamlanmış ve inceleme sürecine girmiştir. Karacalar köyünün yıllardır süregelen bu özel üzümlerinin kalitesini ve benzersizliğini daha geniş bir kitleye yaymak için yaptığımız bu çalışma ile köyümüzün zengin tarımı yansıtılmış ve üreticilerimizin bu yoldaki emeklerinin karşılığı verilmiş olacaktır.

Karacalar üzümünün bu prestijli işareti alması, hem köyümüzün hem de tüm bölgenin tarım potansiyelini daha da artıracak ve geleneksel değerlerimizi koruyacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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