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Emirdağ'da Gurbetçiler Gül Suyuyla Karşılandı

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Yaz aylarında Emirdağ ilçesine gelen gurbetçiler, gül suyuyla karşılandı. Büyük dronlar aracılığıyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara serinletici bir sürpriz yapıldı.

Yaz aylarında yurt dışından gelen gurbetçileri ile nüfusu neredeyse 200 binleri bulan Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gurbetçiler gül suyuyla karşılandı.

Emirdağ ilçesi, yaz aylarında gurbetçi vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği bir dönemde ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

İlçede yapılan etkinlik çerçevesinde gül suları ile doldurulan büyük dronlar aracılığıyla vatandaşların üzerine gül suyu serpildi. Büyük dronlar aracılığıyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara serinletici bir sürpriz yapıldı. Katılımcılar, bu güzel jesti büyük bir memnuniyetle karşıladı ve gül suyunun ferahlatıcı etkisiyle keyifli anlar yaşadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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