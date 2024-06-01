Emirdağ'da Fadime Derviş Uyar Anaokulu mezuniyet töreni düzenlendi

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Bilici ve eşi Filiz Bilici, Fadime Derviş Uyar Anaokulu öğrencileri mezuniyet törenine katıldı.

Emirdağ Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, minik öğrenciler mezuniyet töreni etkinliğinde gösterileriyle göz kamaştırdı.

Çocukların vatanına, milletine, devletine ve ailelerine faydalı bir birey olarak yetişmeleri dileklerinde bulunan Kaymakam Bilici, çocukların bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileyerek, onların yetiştirilmesinde emeği geçen tüm öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Program mezuniyet belgelerinin takdimi ve kep atma töreninin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. - AFYONKARAHİSAR