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Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile başarılar diledi. Emine Erdoğan, öğrencilere başarılar dileyerek, emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile başarılar diledi. Emine Erdoğan, mesajında, "Eğitim hayatlarında başarı basamaklarını tek tek çıkan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Gecelerini gündüzlerine katarak verdikleri emeğin mükafatını, hayallerine ulaşarak alacaklarına gönülden inanıyorum. LGS'ye girecek bütün gençlerimize muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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