Emine Erdoğan: "Koruyucu ailelerin kanatları altındaki çocuklarımızın sayısının, 8 bin 723'e yükseldiğini söylemekten büyük mutluluk duyuyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu sene ilki gerçekleştirilen Koruyucu Aile Günü Şenliklere katılarak "Koruyucu ailelerin kanatları altındaki çocuklarımızın sayısının, 8 bin 723'e yükseldiğini söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. 2002'de, sadece 515 olan koruyucu aile sayımız, bugün 7 bin 212" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Koruyucu Aile Günü etkinlikleri kapsamında Ankara Millet Bahçesi'nde, bir program düzenlendi. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve çok sayıda koruyucu aile katıldı. Program çerçevesinde engelli bir çocuğa koruyucu aile olan ailenin babası ve şimdiye kadar 13 çocuğa koruyucu aile olan bir anne konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra, 15 yıl devlet korumasında yetişen Ayşe Atan önderliğinde çocuklardan oluşan kora şarkılar söyledi.

Koruyucu aile sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Emine Erdoğan, "On yıl önce başlattığımız Gönül Elçileri Projemizle, tertemiz niyetler ve bin bir emekle, manzarası insaniyet olan güzel bir yola çıkmıştık. Gönüllülük, bizi biz yapan en değerli toplumsal kodlarımızdan biridir. Biz de istedik ki, bu dayanışma örneği dalga dalga büyüsün. Projemizin odaklarından biri, koruyucu aile yanındaki çocuklarımızın sayısını artırmaktı. Koruyucu ailelerin kanatları altındaki çocuklarımızın sayısının, 8 bin 723'e yükseldiğini söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. 2002'de, sadece 515 olan koruyucu aile sayımız, bugün 7 bin 212. Biliyorsunuz covid-19 salgınının hayatın her alanında son derece olumsuz etkileri oldu. Buna rağmen, 2021 yılında, 1213 koruyucu aile yanına 1462 çocuğumuz yerleştirildi. Şunu da büyük bir gururla söylemek isterim; koruyucu aile yanında 948 engelli çocuğumuz ilgiye, sevgiye ve şefkate mazhar oluyor. Bu evlatlarımızdan 41'inin ağır engel durumu var. Allah, yeryüzünün meleği saydığımız tüm koruyucu anne ve babalarımızdan razı olsun. Sayenizde, vicdanın, bir insanın varabileceği en yüksek mertebe olduğuna inancımız kuvvetleniyor" ifadelerini kullandı.

"Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetiyle, 147 bin evladımız, ailelerinin yanında destekleniyor"

Farklı hizmet modelleriyle çocukların bakımlarının sağlandığını söyleyen Erdoğan, "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetiyle, 147 bin evladımız, ailelerinin yanında destekleniyor. Bunun yanında, 18 bin 584 çocuğumuz evlat edinme hizmetinden yararlandırıldı. Koruyucu Ailelerimiz için de türlü sosyal ve ekonomik destekler sunuluyor. Bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamaları için aylık ücret ödeniyor. Bu ücret, engelli çocuklarımız için yüzde 50 artırılıyor. Her öğretim yılı başında eğitim masrafları için, yılda iki kez de kıyafet ihtiyacı için ödemeler yapılıyor. Çocuklarımızın sağlık harcamaları ise Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında karşılanıyor. Koruyucu ailelerden sosyal güvencesi olamayan bir kişiye, eğer isterse, asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortası yaptırılıyor. Koruyucu ailelerimize ve çocuklara yönelik psiko-sosyal destek çalışmalarımız titizlikle yürütülüyor. Yani, çocuklar, ailelerin yanına yerleştikten sonra dahi, devletimiz üzerlerinden elini çekmiyor" diye konuştu

"Bugün dünyanın en cömert ülkesi olarak anılıyoruz"

Türkiye'nin dünyada iyilikle anıldığını söyleyen Erdoğan, "Bildiğiniz gibi, hangi kıtadan bir ah yükselse oraya koşma gönüllülüğü gösteren ülkemiz, insani yardım konusunda öncüdür. Bu kuvveti, kökleri geçmişe ve sağlam bir imana dayanan merhamet tecrübesinden alıyoruz. Bugün dünyanın en cömert ülkesi olarak anılıyoruz. Çünkü şefkati, Darüşşafaka, Darülaceze gibi çatıların altında kurumsallaştırabildik. Dünyayı, dostluk, kardeşlik, komşuluk, yardımlaşma, dayanışma gibi eşsiz faziletlerin pencerelerinden seyrettik. İşte, koruyucu aile hizmet modelimiz de bu anlayışın, insanın insana emanet olduğu bilincinin bir tezahürüdür. Kuşu ölen bir çocuğa taziyeye giden Peygamberimizin sünnetinden anlıyoruz ki, çocukların yüzünde tebessüm çiçekleri açtırmak ödüllerin en büyüğüdür. İyi muamele ettiğiniz bu çocuklarımızla dolu evleriniz 'en hayırlı ev' olarak müjdelenmiştir. Her birinize, bize böyle büyük bir insanlık örneği sunduğunuz için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

"Çocuklarımızı ilk yılda her ay, ikinci yıldan itibaren ise 3 ayda bir yerlerinde, aile ortamlarında onları ziyaret ediyoruz"

Çocukların koruyucu ailelere teslim edilmesinden sonra da gözetimlerin devam ettiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çocuklarımızı koruyucu aile yanına yerleştirdikten sonra ilk yılda her ay, ikinci yıldan itibaren ise 3 ayda bir yerlerinde, aile ortamlarında onları ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında çocukların özellikle psiko-sosyal gelişimlerini, eğitime devam durumlarını izliyoruz. Koruyucu aile yanına yerleştirdiğimiz çocuklarımızın yüzlerinin güldüğünü, özgüvenlerinin yükseldiğini, kronik hastalığa sahip olanların dahi iyileşme sürecine girdiğini mutlulukla gözlemliyoruz" diye konuştu.

"Geliştirdiğimiz sosyal hizmet vizyonuyla artık yurt dışındaki vatandaşlarımıza da ulaşmaya başlamıştır"

Sosyal hizmetleri yurt dışında da devam ettireceklerini ifade eden Bakan Yanık, "Ülkemiz, geliştirdiğimiz sosyal hizmet vizyonuyla artık yurt dışındaki vatandaşlarımıza da ulaşmaya başlamıştır. Özellikle Avrupa'da Türk nüfusun fazla olduğu ülkelerde kuracağımız Aile Ataşeliklerimizle, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın karşılaştıkları sosyal sorunların çözümü için bütüncül çözümler üretmeyi hedeflemekteyiz. Milli kültürümüzün ve değerlerimizin yaşatılmasında önemli görevler üstlenmek üzere ilk etapta Düsseldorf Aile Ataşeliğimize ilave olarak, Almanya'nın 5 şehrinde (Berlin, Münih, Stutgart, Hamburg, Köln) daha aile ataşeliklerimizi hızlıca hayata geçirmiş olacağız. Ataşelik çalışmalarımızın ortak hedefi, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın milli ve kültürel değerleriyle bağlantılarını canlı tutmaktır. Türkiye'de olduğu gibi Almanya'daki vatandaşlarımız için geliştirdiğimiz politikalarda da 'aile birliğinin korunması' öncelikli hizmetlerimizi onlara ulaştırmaktır. Öbür taraftan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkeye entegre olmaları, karşılaştıkları zorluklarda onların desteklenmesi ve haklarının korunması noktasında gerekli psiko-sosyal ve hukuki desteği onlara sağlamaktır. Biz çünkü yurt dışında da olsak kurulan her ailenin Türkiye'de bir yuva olduğunu, onların yuvasının da ülkemiz olduğunu kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen konuşmalar sonrası koruyucu ailelere Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından plaket takdim edildi.