Emine Erdoğan: 'Gönüllülük kültürünü yaşatırsak, dünya sevgiyle çepeçevre kuşanır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Gönüllülük kültürünü yaşatırsak, dünya sevgiyle çepeçevre kuşanır. Kızılay her gün daha da güçlenen bir dayanışma ağı örüyor" dedi.

Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödül Töreni Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ödül törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ve çok sayıda gönüllü katıldı. Farklı kategorilerde toplam 35 ödülün sahiplerini bulduğu törende, Emine Erdoğan da ödül veren isimlerden oldu. Erdoğan tarafından, STK kategorisinde İHH Mütevelli üyesi Bülent Yıldırım adına Osman Atalay'a, İlham Veren Gönüllü kategorisinde Cemal Güdül adına yeğeni Muhammed Zahid Güdül'e, Engelleri Aşan kategorisinde Namık Tuncel'e, Afet Gönüllüsü kategorisinde Yunus Emre Güzel'e ödülleri takdim edildi. Jüri Özel Ödülü de yine Emine Erdoğan tarafından Emre Bark'a verildi. Törende konuşan Erdoğan, gönüllülük kültürünün yaşatılmasıyla dünyanın sevgiyle kuşanacağını söyledi. Emine Erdoğan, Kızılay'ın karşılık beklemeden emeklerini toplumun istifadesine sunan bir kuruluş olduğunu ve faaliyetleri sayesinde her gün daha da güçlenen bir dayanışma ağı örüldüğünü ifade etti.

"Gönüllülük kültürünü yaşatırsak, dünya sevgiyle çepeçevre kuşanır"

Programda konuşan Emine Erdoğan, "Gönlümüze yönelmek, gönlümüzü, güzelliklerin yeşerdiği bereketli bir coğrafya haline getirmek insan olmanın ön şartıdır. Şu bir gerçek ki, gönül, insana verilmiş çok büyük bir hazine, eşsiz bir nimettir. Hz. Mevlana; "Allah Teala senin içine öyle bir cevher koymuştur ki, onu göklere de vermemiştir yerlere de. İşte o cevher gönüldür" der. Yunus Emre'nin; "Ben gelmedim dava için, Benim işim sevgi için, Dostun evi gönüllerdir, Gönüller yapmaya geldim" sözleri insanın, bu yeryüzündeki asli görevini anlatır. İşte, dünyanın öbür ucundaki insanların derdiyle dertlenen, karıncanın hakkına riayet eden insanlar, gönül cevherini işleyen ve dünyaya gönül gözüyle bakanlardır. İnsanlığın tarihsel öyküsüne baktığımızda, her çağda derin yaralar aldığını görürüz. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz dönemde, merhamet, karşılıksız sevgi ve fedakarlık gibi erdemlerin, her zamankinden daha fazla erozyona uğradığını tecrübe diyoruz. Modern insan, hızla, birlik ve beraberlik duygusundan uzaklaşıyor. Oysa dünyanın yaşanabilir olması, başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkündür. Yani gönüllülük kültürünü yaşatırsak, dünya sevgiyle çepeçevre kuşanır. İç dünyamıza derin nefesler çekebileceğimiz manevi bir atmosfere kavuşuruz. Çünkü gönüllülük, insanın insana olan inancını pekiştirir" dedi.

"Kızılay her gün daha da güçlenen bir dayanışma ağı örüyor"

Kızılay'ın faaliyetleri sayesinde daha da güçlenen bir dayanışma ağı örüldüğünü ifade eden Emine Erdoğan, "Bildiğiniz gibi, ülkemiz, insani yardım alanında, dünyanın en cömert ülkesi olma onurunu göğsünde taşıyor. Başta Kızılay olmak üzere, tüm kurumlarımız, dünyanın tüm kıtalarında, Türk halkının yüce gönlünün, engin merhametinin ve samimi sevgisinin elçileridir. Kızılay'ımız ayrıca, ülkemizin dört bir yanındaki şubeleri, temsilcilikleri ve gönüllüleriyle, tüm vatandaşlarımızın her an yanındadır. Çok geniş bir yelpazede sürdürdükleri faaliyetlerle her gün daha da güçlenen bir dayanışma ağı örüyorlar. Yaşlı bakımı, sosyal yardımlar, AŞ evleri, engelli vatandaşlarımızın desteklenmesi ve eğitim gibi hizmetlerle her ihtiyaca koşuyorlar. Binlerce gönüllüsüyle, bugüne kadar çalınmadık kapı, sorulmadık hal hatır bırakmadılar. Bu vesileyle, Kızılay gönüllüsü olarak, karşılık beklemediği emeklerini toplumun istifadesine sunmuş tüm güzel kalplere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise aktif olarak dünyada kayıt altına alınmış 800 milyon gönüllü olduğunu kaydederek "İnsanlığa iyiliği taşımak için buradayız. Gönüllülüğü aslında bir sorumluluk olarak bilenler olarak buradayız. Olanın olmayana, bilenin bilmeyene, sevinenin sevilmeyene borcunu ödemektir gönüllülük. Toplumda iyi şeyler yapmaktır. Topluma örnek olmaktır. dedi.

Kınık, Emine Erdoğan'ın çevre duyarlılığı konusunda sıfır atık bilincinin gelişmesindeki gönüllü katkısıyla muazzam bir çığır açtığını ifade etti. - İSTANBUL