Emine Erdoğan'dan huzurevi sakinlerine sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iftarını huzurevi sakinleri ile yaptı.

Emine Erdoğan, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlı vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Ziyaretten bilgisi olmayan huzurevi sakinleri, yemekhanede karşılarında Emine Erdoğan'ı gördüklerinde şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

İftar vaktinde ezanı imam olan huzurevi sakini Bilal Coşkun okudu. İftarın ardından yaşlı vatandaşlarla tek tek sohbet edip yaşam hikayelerini dinleyen Emine Erdoğan, huzurevi sakinleri ve çalışanlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Huzurevi sakinleri de Emine Erdoğan'a aileleri, torunları, meslekleri ve gençlik zamanlarına duydukları özlemi anlattı. Hem duygusal ve hem de keyifli anların yaşandığı ziyarette yaşlı vatandaşlar, Erdoğan'a "Cumhurbaşkanımıza selam ve sevgilerimizi ilet" ricasında bulundu. İftar programında Emine Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık eşlik etti.

"Ziyaretinizle yazacak yeni anılarım oldu"

Huzurevinin Bocce takımında yer alan yaşlı vatandaşlar Emine Erdoğan'a bu sporu çok sevdiklerini anlatırken, huzurevi sakini eski milli basketbolcu 74 yaşındaki Özcan Yaykın da kitap yazdığını dile getirdi. Emine Erdoğan'ın, "Yazmanız çok güzel, sizin anılarınız çok kıymetli" sözleri üzerine Yaykın, "Sizin ziyaretinizle yazacak yeni anılarım da oldu" yanıtını verdi.

"Ziyaretinden onur, şeref duyduk"

Huzurevinde 27 senedir kaldığını anlatan 87 yaşındaki Güngör Başyiğit, Emine Erdoğan ve Bakan Yanık'la birlikte iftar yapmaktan, onlarla aynı masayı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Fikriye Noktaoğlu ise, "Yaklaşık 25 yıldır huzurevinde kalıyorum. Çok güzel bir iftardı. Emine Erdoğan'ı yakından görebilmeyi, onu öpebilmeyi çok istiyordum. Sağ olsun isteğimi geri çevirmedi, çok mutlu oldum" dedi.

Mardinli olduğunu ve 4,5 yıldır huzurevinde kaldığını belirten Lami Baykal da, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ı huzurevinde görmekten çok mutlu olduk. Ziyaretinden onur, şeref duyduk. Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanımız da bu ülke için çok değerliler. Allah onlara sağlıklı, uzun ömürler versin" diye konuştu.

Emine Erdoğan'a anlamlı hediye

Öte yandan Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ziyaretinde Emine Erdoğan'a 2019'da vefat eden huzurevi sakini Ahmet Onan'ın yaptığı tablo hediye edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel