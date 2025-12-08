Haberler

Emine Erdoğan'dan "2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması"na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından, Sıfır Atık Vakfı'nın yarışmaya ilişkin yapmış olduğu paylaşımı alıntılayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde hayata geçirilen 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması, gençlerimizin çevreye dair duyarlılığını derinleştiren önemli bir adımdır. Bu yarışmanın, çocuklarımızın dünyayı korumaya yönelik fikirlerini görünür kılacağına; sürdürülebilir yaşam kültürüne yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm katılımcılara gönülden başarılar diliyorum." - ANKARA

