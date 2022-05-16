Emine Bulut cinayetinde onanan müebbet hapis cezasına acılı aileden tepki: "İdam istiyoruz"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Bulut'un acılı anne ve babası, karara tepki göstererek idam istedi. Caydırıcı cezaların verilmesini isteyen anne Fatma Bulut, "İdam olsaydı keşke idam. İdam olsaydı da onu bir assalardı. Diğer öldürenlerde bize de aynısını yaparlar. Yapmayalım derlerdi" dedi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 18 Ağustos 2019 yılında Emine Bulut'u ekmek bıçağı ile boğazından bıçaklayarak öldüren eski eşi Fedai Varan için müebbet hapis cezasını onadı. Yargıtay, eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 21 Ekim 2019'da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilen Varan hakkındaki davanın temyiz incelemesini tamamladı. Haksız tahrik ve takdir indirimi talebiyle yapılan itirazları reddeden Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Varan hakkındaki hükmünü onadı.

"Daha da ağırlaştırılmış müebbet istiyorum"

Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafında verilen bu karara tepki gösteren Emine Bulut'un annesi Fatma Bulut, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ağırlaştırılmış ceza olarak kızının katili Fedai Varan'ın idam edilmesini istedi.

Torununun psikolojisi bozulduğunu ifade eden anne Bulut, "Daha ağırlaştırılmış ceza istedim. Çoğu bile diyor 'böyle cinayet olmadı annem gibi' diyor. Halen ağlıyor çocuğu. Kız duymuş söyle kızdım ben. Çocuğunu görmek nasip olmasın. Oradan çıkartmasın onu Allah. Başkanım duysun daha da ağırlaştırılmış hapis istiyorum ben ondan. 24 sene nedir? 24 sene sonra çocuğu 30 yaşına gelince çıkacak. Çocuğunun karşısına dikilmesin çıkmasın karşısına. Çocuğun da psikolojisi alt üst oldu. 10 yaşında çocuk. Niye 24 sene? Ben onu kabul etmiyorum daha da ağırlaştırılmış müebbet istiyorum. İdam olsaydı keşke idam. İdam olsaydı da onu bir assalardı. Diğer öldürenlerde bize de aynısını yaparlar. Yapmayalım derlerdi. Emine'den sonra daha yüzlerce kadın öldü. Halen öldürüyorlar. Yazık günah değil mi" dedi.

"İdam çıksın"

Ahmet Bulut ise caydırıcı kanunların çıkartılması gerektiğini belirterek, "Adalet Bakanlarına da seslendik bu kadın cinayetleri biran önce dursun. veya kanunu değiştirin idam çıksın. Bizim kız Emine'den sonra belki 100'lerce bayan öldürüldü. Bu bayanların hiç mi yaşama hakkı yok. Bunların yaşaması erkeklerin elinde mi? Buna bir son vermeleri gerekiyor. Adalet Bakanına sesleniyorum. Sayın bakanım bu olaylara son verilsin. Bu olayların bitmesi için daha ağır ceza olması gerekiyor. Böyle müebbet ile ağırlaştırılmış ile bunlar bitmez. Onun için yeni kanunlar çıkması gerekiyor. Bir ağırlaştırılmış, iki ağırlaştırılmış bunlar cezaevinden çıkmasın. Caydırıcı kanun olacak" diye konuştu.