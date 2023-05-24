1308 Osmaneli Belediye spor, emin adımlarla Türkiye Şampiyonası'na ilerliyor.

1308 Osmaneli Belediye spor U17 Gençler Ligi'nde Bozüyük Güneş spor ile oynadığı maçı 1-0 kazanarak şampiyonluk yolunda ilerliyor. Futbol takımı oyuncularını tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Her gün başka bir takımımızın başarısına seviniyor, gururlanıyoruz. Gün geçtikçe ektiğimiz tohumlarımızdan daha çok verim alıyoruz. Onların mutluluğu ailelerinin sevinci bizi hep daha fazlasını yapmaya itiyor. Onlar bizden biz onlardan umut alıyor birbirimizi yükseltiyoruz. Her konuda olduğu gibi spor konsun da ilçe halkımızla bir bütünüz. Son 5 maçı kalan takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Ailelerine ve antrenörlerine bu güzel insanları bu kadar güzel yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK