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Emevi Camii'nde Cuma Namazı Kılındı

Emevi Camii'nde Cuma Namazı Kılındı
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Suriye'nin başkenti Şam'da, Esad rejimi döneminde kapalı olan Emevi Camii'nde Cuma namazı kılındı. Ülkedeki özgürlükler nedeniyle camiye alınan vatandaşlar huşu içinde ibadet etti.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan ve Esad rejim döneminde vatandaşların girmesinin yasak olduğu Emevi Camii'nde Cuma namazı huşu içinde kılındı.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunanlar Esad'ın devrilmesinden sonra bir kez daha rejim döneminde ibadete ve ziyarete kapalı olan Emevi Camii'ne koştu. Suriyelilerin yanı sıra birçok farklı ülkeden geleler Cuma namazını yan yana saf tutarak Emevi Camii'nde kıldı.

Suriye'ye Konya'dan geldiğini ifade eden Muammer Yavuz, "2013 yılından bu yana ilk harekatlar da dahil olmak üzere bu bölgeye yardım getirdik. Suriye'nin zaferini Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Hemen yanımızda Selahaddin Eyyubi'nin kabri var. Selahaddin Eyyubi, Şam fatihimiz. Bütün Müslümanlar bu zaferi kutladılar ve Selahaddin Eyyubi'nin mezarı artık özgür. Özgür Suriye'ye, özgür Şam'a, özgür Emevi Camii'ne hayırlı olsun. Cumamız mübarek olsun" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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