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Emetli polis memurları Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla top oynadı

Yerel Haberler

Emetli polis memurları Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla top oynadı

Kütahya'nın Emet ilçesinden Kahramanmaraş'ta görevli giden polisler, çadır kentte kalan depremzede çocuklarla top oynayarak vakit geçirdi.

Kütahya'nın Emet ilçesinden Kahramanmaraş'ta görevli giden polisler, çadır kentte kalan depremzede çocuklarla top oynayarak vakit geçirdi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş'ta görevlendirilen Emet İlçe Emniyet Müdürlüğünden 4 polis memuru depremzede çocuklarla buluştu.

Çocuklarla birlikte yeşil sahaya çıkan polisler, top oynayarak miniklerle eğlenceli dakikalar geçirdi. Polisler maç sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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