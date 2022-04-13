Emet ve Hisarcık köylerine Sakal-ı Şerif ziyareti - Haberler

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Emet ve Hisarcık köylerine Sakal-ı Şerif ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Emet ve Hisarcık köylerine Sakal-ı Şerif ziyareti

Emet İlçe Müftülüğü ve Emet Hafızlık Kur'an Kursları Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği programla teravih namazı sonrası Hisarcık ve Emet ilçesi köylerine Sakal-ı Şerif ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.

Emet İlçe Müftülüğü ve Emet Hafızlık Kur'an Kursları Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği programla teravih namazı sonrası Hisarcık ve Emet ilçesi köylerine Sakal-ı Şerif ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.

Emet İlçe Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, "Emet Hafızlık Kur'an Kursları Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz programla teravih namazı sonrası Hisarcık Güldüren köyü ile Emet Gürpınar, Sarıayak ve Yarış köylerine Sakal-ı Şerif ziyareti ile ilçemizde ve kardeş ilçemiz Hisarcık ilçesindeki köylerimize ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Gayemiz kurslarımıza öğrenci kazandırarak daha fazla hafız yetiştirebilmek ve herkesin Efendimizin(SAV) mübarek Sakal-ı Şerif'ini görebilmelerini sağlayabilmek" denildi. - KÜTAHYA

Emet ve Hisarcık köylerine Sakal-ı Şerif ziyareti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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