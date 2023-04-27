Emet'ten deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak

Emet Gençlik Derneği koordinesinde Sivil toplum Kuruluşlarının destekleriyle toplanan oyuncaklar Emet Belediyesince Hatay'daki çocuklara ulaştırıldı.

Emet Gençlik Derneğince başlatılan, " Emet'ten Hatay'a Oyuncak Kardeşliği" sloganıyla ilçedeki oda yöneticileri, Sivil toplum Kuruluşlarının destekleriyle toplanan oyuncaklara meyve suyu ve kek ekleyen Emet Belediyesi özel araçla Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çocuklara ulaşımını sağladı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, kısa bir süre önce bölgeye yaptığı ziyarette ilçede yapılan kampanyadan bahsederek Çocuklara 23 Nisan etkinliklerinde oyuncakları ulaştırma sözü vermişti. Emet'te toplanan oyuncaklar Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Muhtar Abdurrahman Doğan refakatinde çocuklara dağıtımı gerçekleşti.

Emet Gençlik Derneği Başkanı Mehmet Usta konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Emet'ten Hatay'a Oyuncak Kardeşliği" sloganıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Hataylı çocuklarımıza ayırdık. Oyuncak kampanyasına destek veren başta Emet Kaymakamlığı ve Emet Belediye Başkanlığı olmak üzere, tüm sivil toplum kuruluşlarına, oda başkanlarımıza, ilçe müdürlüklerine, okullarımıza, muhtarlar birliğimize ve tabi ki Emet halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz "dedi. - KÜTAHYA