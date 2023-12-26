Emet'te Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde Emet Gazi Kemal İlkokulunca hazırlanan "Hakkın sesi Mehmet Akif Ersoy'u anma programı" büyük beğeniyle izlendi.

Gazi Kemal İlkokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Emet Kaymakamı Furkan Seyman, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet jandarma komutanı İsa Çobankaya, Emet İlçe Emniyet Müdürü Samet Kablan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Emet Esnaf Odası Başkanı Ramazan Seval, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, öğrencilerin hazırladığı Mehmet Akif Ersoy'un hayat hikayesini anlatan tiyatro oyunu, şiir ve ilahi, Hüseyni gösterisi, semazen gösterileri, büyük beğeni ve alkış aldı.

Okul öğrencileri koro halinde seslendirdikleri İstiklal Marşının ardından Türk Bayrağını Kaymakam Furkan Seyman'a takdim ettiler.

20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda, resim yarışması birincisi Gazi Kemal İlkokulundan Kerim Birol, afiş yarışması birincisi Gazi Emet Anadolu Lisesinden Edanur Güzel, şiir yarışması birincisi Gazi Emet Ortaokulundan Aslıhan Çelik'e ödüllerini Kaymakam Furkan Seyman takdim etti.

Resim yarışması ikincisi Gazi Kemal İlkokulu öğrencisi Mihrimah Karataş, şiir yarışması ikincisi Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulundan Yağmur Özen'e hediyelerini Belediye Başkanı Hüseyin Doğan takdim etti.

Resim yarışması üçüncüsü Gazi Kemal İlkokulundan İsmail Arda Kaytanlı, şiir yarışması üçüncüsü Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulundan Hatice Şirin Akça'ya ödüllerini ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen takdim etti. - KÜTAHYA