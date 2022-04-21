Emet'te keçi üreticileri birlik iftarında bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet Belediyesinin keçi projesinde keçi dağıtılan üreticiler ve aileleri birlik iftarında bir araya geldi.
Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet Belediyesinin keçi projesinde keçi dağıtılan üreticiler ve aileleri birlik iftarında bir araya geldi.
Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, keçi dağıtılan üreticiler ve aileleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin katıldığı iftarda, yörede küçükbaş hayvancılıkta üretimi artırma konusunda istişarelerde bulunuldu. Belediye Başkanı Hüseyin Doğan katılımcılara Cevizdere zaferinin 100.yılı anısına bastırılan şapkaları dağıttı. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı / Yerel