Emet'te keçi üreticileri birlik iftarında bir araya geldi - Haberler

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Emet'te keçi üreticileri birlik iftarında bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Emet'te keçi üreticileri birlik iftarında bir araya geldi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet Belediyesinin keçi projesinde keçi dağıtılan üreticiler ve aileleri birlik iftarında bir araya geldi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet Belediyesinin keçi projesinde keçi dağıtılan üreticiler ve aileleri birlik iftarında bir araya geldi.

Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, keçi dağıtılan üreticiler ve aileleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin katıldığı iftarda, yörede küçükbaş hayvancılıkta üretimi artırma konusunda istişarelerde bulunuldu. Belediye Başkanı Hüseyin Doğan katılımcılara Cevizdere zaferinin 100.yılı anısına bastırılan şapkaları dağıttı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İlçe Tarım Müdürlüğü, Hüseyin Doğan, Kütahya, Yerel, Haberler

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