Emet Sakatlar Derneğine 6 adet tekerlekli sandalye bağışı

Emet Sakatlar Derneği Başkanı İbrahim Özdek, hayırsever bir bağışçı tarafından engelli vatandaşlara dağıtılmak üzere 6 adet akülü ve manuel arabaların şubelerince teslim alındığını belirtti.

Emet Sakatlar Derneği Başkanı İbrahim Özdek, hayırsever bir bağışçı tarafından engelli vatandaşlara dağıtılmak üzere 6 adet akülü ve manuel arabaların şubelerince teslim alındığını belirtti.

Sakatlar Derneği Başkanı İbrahim Özdek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Emet'te engelleri kaldırmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi engelli kardeşlerimizin akülü ve manuel sandalye ihtiyaçları karşılandı. Bağışçımız Bursalı iş insanı Mehmet beye ve arkadaşlarına engellilerimiz ve derneğim adına sonsuz teşekkür ediyor, kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bunun gibi bağışların devamı dileğiyle engelli kardeşlerimiz sandalyelerini iyi günlerde kullansınlar" dedi. - KÜTAHYA