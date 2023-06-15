Emet Kayı köyünün ihtiyaç ve talepleri ele alındı

Kütahya Valisi Ali Çelik'in, Emet ilçesine bağlı Kayı köyünü ziyaretinde köyün ihtiyaç ve talepleri ele alındı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve ilgili yetkililerin de katıldığı ziyarette Kayı köyünün ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda imkanlar dahilinde gerekenin yapılacağını belirten Vali Çelik, köy muhtarı Ahmet Gür ve köy halkına gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti. - KÜTAHYA