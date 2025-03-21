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Emet İlçe Müftülüğü'nden Ramazan İftar Programı

Emet İlçe Müftülüğü'nden Ramazan İftar Programı
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Emet İlçe Müftülüğü, Ramazan ayı dolayısıyla din görevlilerine yönelik bir iftar programı düzenleyerek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. İl Müftüsü İrfan Açık, programda din görevlilerine rehberlik rolü üzerinde durdu.

Emet İlçe Müftülüğü, Ramazan ayı münasebetiyle din görevlilerine yönelik iftar programı düzenledi.

İftar programına İl Müftüsü İrfan Açık, Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar, Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Kaymakam Furkan Seyman, kurum amirleri ve ilçe genelindeki din görevlileri katıldı.

İl Müftüsü İrfan Açık, programda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çekerek, din görevlilerinin topluma rehberlik etmedeki rolüne değindi.

İftar öncesinde İl Müftüsü İrfan Açık, ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı, Kur'an kursundaki öğrencileri ziyaret etti. İl Müftüsü Açık, gün sonunda GSB Müdürlüğü Gençlik Merkezinde Has oda da din görevlileriyle hasbihal etti.

Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar, programın sonunda katılımcılara teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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