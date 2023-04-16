Emet Belediyesinden engellilere iftar yemeği

Emet Belediyesince engelli vatandaşlar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

İftar programına Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Sakatlar Derneği Başkanı İbrahim Özdek, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner katıldı.

Kaymakam Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, engelli vatandaşlarla sohbet edip, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttılar. Ailelerin taleplerini dinlediler.

İftar programında konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken bugün çok özel misafirlerimizi ağırlamanın onurunu yaşıyoruz. Engelli kardeşlerimizi aileleri ile birlikte misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile her zaman yanlarında olmaya çalıştık ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin büyük bir özveri ile her türlü ihtiyaçlarını karşılayan ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak için ellerinden gelen gayreti gösteren ailelere şükranlarımızı sunuyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Bizlerde Emet Belediyesi olarak alt yapı çalışmalarımızı tamamlanınca üst yapı çalışmalarından engelsiz cadde ve sokakları inşa etmeye söz veriyoruz "dedi. - KÜTAHYA