Emet Ashaboğlu Ortaokulu'nda deprem bölgesi için hayır çarşısı

Kütahya'nın Emet ilçesi Ashaboğlu Ortaokulu'nda geliri deprem bölgesine bağışlanmak üzere hayır çarşısı oluşturuldu.

Öğrenciler ve velilerin hazırladığı ürünlerin satışı yapılan çarşıda, Kervan Dondurma sahibi hayırsever, geliri deprem bölgesine gönderilmek üzere dondurma satışı da yapıyor.

Okul bahçesindeki çarşı alanını ziyaret eden Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan gıda satışı yapılan stantları gezdi. - KÜTAHYA