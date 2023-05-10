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Emet Ashaboğlu Ortaokulu'nda deprem bölgesi için hayır çarşısı

Emet Ashaboğlu Ortaokulu'nda deprem bölgesi için hayır çarşısı

Yerel Haberler

Kütahya'nın Emet ilçesi Ashaboğlu Ortaokulu'nda geliri deprem bölgesine bağışlanmak üzere hayır çarşısı oluşturuldu.

Kütahya'nın Emet ilçesi Ashaboğlu Ortaokulu'nda geliri deprem bölgesine bağışlanmak üzere hayır çarşısı oluşturuldu.

Öğrenciler ve velilerin hazırladığı ürünlerin satışı yapılan çarşıda, Kervan Dondurma sahibi hayırsever, geliri deprem bölgesine gönderilmek üzere dondurma satışı da yapıyor.

Okul bahçesindeki çarşı alanını ziyaret eden Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan gıda satışı yapılan stantları gezdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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