Emektar kamyonuyla 'mobil arıcılık' yapıyor

Artvinli arıcı, emektar kamyonunun kasasına kendi tasarlayarak kurduğu sistem sayesinde 'mobil arıcılık' yapıyor.

Artvinli arıcılar kaliteli bal üretimi için Mayıs ayının ilk haftası itibariyle hava sıcaklığına göre kentin yüksek kesimlerine doğru göç ediyor. Sezonda duruma göre 4 yada 5 farklı böğle de konaklayarak tekrar aynı şekilde geri geliyor. Yüksek yaylalara taşınan arı kovanlarını, kamyon kasasına yükleyip boşaltmak oldukça uğraş istiyor. Arıcıların büyük sıkıntı yaşadığı taşıma işlemi için, Artvinli arıcı Kamil Demir farklı bir çözüm buldu.

Şavşat Mısırlı Köyü muhtarı olan ve aynı zamanda arıcılıkla uğraşan Kamil Demir (67), 1983 model kamyonunun kasasına ve üst bölüme yaptığı sitem sayesiyle arılarını indirmeden istediği yaylalara çıkartabiliyor.

Kamyon kasasını demir konstrüksiyon sayesinde iki katlı seyyar arılığa çeviren Demir, aynı zamanda kamyon kasasına kalacak bir oda yerleştirmiş. Bu sayede tek başına arılarını istediği yaylaya götürüp arıcılık yapabiliyor.

"Nereye bahar gelirse orada konaklarız"

Arıcılığın dede mesleği olduğunu söyleyen Demir, 104 arı kovanıyla bu mesleği yaptığını kamyon kasasında ise 57 arı kovanı koyabildiğini söyledi. Arılarla uğraşmaktan oldukça zevk aldığını ifade eden Demir, "Kamyonum 32 yıldır bende. Ticaret yapmayı bıraktık, evin kapısında boş yatıyordu. Kafamda tasarladım, böyle bir şey yapabilirmiyim diye sonra işe koyuldum. Ustalığım var kendim yavaş yavaş yaptım. Yılda 3 yada 4 yer değiştiriyorum. Komşulardan yardım alıyorum fakat arı kovanı olduğu için kimse gelmiyor. Odun taşımaya çağırıyorum geliyorlar, arı kovanı taşımaya gelmiyorlar. Bende böyle bir çözüm buldum hayatımı çok kolaylaştırdım. Bizim buranın balı meşhurdur, kışı geçirmek için şuanda Şartul Vadisine geldik. 1 Mayıs gelince yukarıya doğru göç edeceğiz. Kademe, kademe nereye bahar gelirse orda konaklıyoruz. Kapılarını kapatıyorum aracın, yeniden hareket edeceğim zaman kimseden yardımı almadan marşa basıp yola koyuluyorum" dedi. - ARTVİN