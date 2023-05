Emektar annenin çalışma azmi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Hüsnücemal Emen, ilerleyen yaşına rağmen gençlere çıkartıyor.

Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde ikamet eden 7 çocuk, 41 torun sahibi Hüsnücemal Emene nine, ilerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkarırcasına her türlü ev işlerini yapıyor. 9 yıl önce eşini kaybettikten sonra ikinci çocuğu olan Orhan Emen'in yanına yerleşen Hüsnücemal nine, ilerleyen yaşına rağmen günlük işlerini aksatmadan yapıyor. Gayet sağlıklı görünen Emen, haftanın belli günlerinde tandırda ekmek pişirip, elle bulgur öğütüp taşta keşkek malzemesi dövüyor. Bunların yanı sıra koyun yününden ip yapıp günlük işlerini yapıyor

81 yaşındaki Hüsnücemal nine, "Ben gayet sağlıklıyım. Sağlıklı olmamın nedeni ise gençliğimden beri hep çalışıyorum. Hiç bir işimi başkasına bırakmıyorum. Ben gençliğimden de koyun, kuzu, tarla, ev işi hep yapardım. Çok şükür sağlığım yerinde ve ayrıca çocuklarım, gelinlerim, torunlarım da bana çok iyi bakıyorlar. Birde tüm annelerin anneler gününü kutluyorum" dedi.