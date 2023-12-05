Emeklilere Yüzde 30 Zam Yetersiz

MUSTAFA USTA

Emekli-Sen Sinop Şubesi Başkanı Durmuş Kandemir, "TÜİK, Türkiye'de yıllık enflasyon oranını yüzde 60 olarak açıkladı. Bu da demek oluyor ki, emeklilere yüzde 30 zam uygulanacak. O da hiç bizim işimize gelmez, bizi hiç kurtarmaz ve bizi hiç yaşatmaz. Zaten yaşamıyorduk. Yeni yılda emeklilerin gerçekten yaşanabilir şekilde hiç olmazsa yılda 1 hafta tatil yapabilecek şekilde uygun görülmesi lazım. Rakamsal verilerle bu kurtarmaz" dedi.

Emekli-Sen Sinop Şubesi Başkanı Durmuş Kandemir, yeni yılda emeklilerin daha yaşanabilir bir emekli maaşı alması gerektiğini belirtti.

"TÜİK'İN AÇIKLADIĞI RAKAMLAR HİÇBİR ZAMAN DOĞRU OLMAMIŞTIR"

Emekli-Sen Sinop Şubesi Başkanı Durmuş Kandemir, şöyle konuştu:

"Biraz önce TÜİK'in açıklamasını dinledim. TÜİK, Türkiye'de yıllık enflasyon oranını yüzde 60 olarak açıkladı. Bu da demek oluyor ki, emeklilere yüzde 30 zam uygulanacak. O da hiç bizim işimize gelmez, bizi hiç kurtarmaz ve bizi hiç yaşatmaz. Zaten yaşamıyorduk. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız bile ilan etti. 'Emeklinin durumunu biliyoruz, ona göre davranacağız' diye söyledi fakat TÜİK böyle bir açıklama yaptı. TÜİK'in ne açıkladığı önemli ama biz yaşıyoruz. Zamları o şekilde ayarlıyorlar. Ama asla ve asla TÜİK'in açıkladığı rakamlar hiçbir zaman doğru olmamıştır. O konuda çok üzgünüz. Hakikaten bu ülkede emekliler yok sayılıyor.

"YENİ YILDA EMEKLİLERİN GERÇEKTEN YAŞANABİLİR ŞEKİLDE HİÇ OLMAZSA YILDA 1 HAFTA TATİL YAPABİLECEK ŞEKİLDE UYGUN GÖRÜLMESİ LAZIM"

Emekli her şeyden mahrum. Daha önce zeytinini, peynirini az da olsa etini, muzunu ve meyvesini alırken şimdi sadece bunların yanından geçiyor. Yeni yılda emeklilerin gerçekten yaşanabilir şekilde hiç olmazsa yılda 1 hafta tatil yapabilecek şekilde uygun görülmesi lazım. Rakamsal verilerle bu kurtarmaz. Bugüne kadar hep umutla yaşadık, umutla buraya kadar geldik. Umut etmezsek yaşayamayız."