Emeklilere verilen bayram ikramiyesine tepki

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, emeklilere verilen bayram ikramiyesine yapılan yüzde 50 zamma tepki gösterdi. Emekli bir vatandaş "İkramiyelerimiz yüzde elli arttı ancak her şey yüzde yüz, yüzde yüz elli arttı. Hiç bir faydası yok. İki binden üç bine çıktı o kadar yani, bir faydası yok. Geldiği gibi fazlasıyla gidiyor geri. Yeterli değil" dedi.

Osmaniye'nin Kadir ilçesinde emekliler bayram ikramiyelerinin yüzde elli artmasını az bularak tepki gösterdi.

"YETERLİ DEĞİL"

Emekli vatandaşlar şunları söyledi:

Emekli vatandaş: "Ben emekliyim. İkramiyelerimiz yüzde elli arttı ancak her şey yüzde yüz, yüzde yüz elli arttı. Hiç bir faydası yok. İki binden üç bine çıktı o kadar yani, bir faydası yok. Geldiği gibi fazlasıyla gidiyor geri. Yeterli değil, yeterli değil kesinlikle yeterli değil."

"10 BİN LİRA OLMASI LAZIM"

Başka bir emekli: "Emekliyim, Bu ikramiye yüzde elli arttırıyorlar. 5 bin lira da olsa bir anlamı yok bu ikramiyenin. Yetmez 3 bin lira yetmez. 5 bin lirada olsa yetmez. Pazarda ondan sonra yüzde yüz artmış herşey."

Bir başka emekli: "Her şey pahalı. 5 bin, 6 bin olması lazım, 10 bin olması lazım hatta. İkramiye yüzde elli çok az, 10 bin lira olması lazım. Güç yetmiyor, pazarı gezdim geldim her şey iki katı. İkramiye 10 bin lira olması lazım."

"ZAMLARI KESSİN YETER"

Bir emekli: "Bize avanta para vermeye alıştırmasın kardeşim. Zamları kessin yeter. 3 bin lira kendinde dursun. Bize para falan vermesin. Kurbanlık şimdi 10 bin, 15 bin lira, kurbanlığı normal seviyeye getirsin. Malzemeleri normale getirsin para da vermesin. Devlet, baba gibi düşün devleti babam zengin olduktan sonra ben parayı ne yapayım. Artıp artmaması hiç önemli değil. Benim babam devlet, devlet zengin olsun benim param olmasın."