Disk Emekliler Sendikası Van Şubesi: "2026'yı 'Emekliye Düşman Yılı' İlan Ediyoruz"

Haber: İshak KARA

(VAN) - DİSK'e bağlı Emekli-Sen Van Şubesi öncülüğünde bir araya gelen emekliler, aylıklarına yapılacak zam konusunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a mektup yolladı. DİSK Emekli-Sen Van Şube Başkanı Timur Sayyiğit, "Halklara, emekliye ve emekçiye hizmet verecek bir bütçe yapmanızı bekliyoruz ve uyarıyoruz. Bu ülke çiftliğiniz değil, keyfi uygulamalarınıza müsaade etmeyeceğiz. Burada 2026 yılını DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Van Şubesi olarak hükümetin emekliye düşman yılı olarak ilan ediyoruz" dedi.

Van'da emekliler, DİSK'e bağlı Emekli-Sen Van Şubesi öncülüğünde PTT önünde toplandılar. Emekliler, insanca yaşanacak aylık talebini içeren mektubu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ilettiler.

DİSK Emekli-Sen Van Şube Başkanı Timur Sayyiğit, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Biz emekliler olarak bu İnsan Hakları Günü'nde ve Haftası'nda emekliye insanca yaşayabilmesi için hak ettiği ücreti istiyoruz. Üst bürokratlara seyanen zam veriliyor da emekliye, emekçiye neden verilmiyor? Emekli ve emekçiye hayatı zehir etme hakkına sahip değilsiniz. Bu insanlar arasında bölücülüğü bırakın, bölücülük yapmayın. Az kazanandan çok vergi, çok kazanandan az vergi politikası bu hükümetin ürünüdür. Bu politikayı reddediyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama yoktur. Bu kirli politikadan bir an önce dönmenizi bekliyoruz.

"Emekli sizi büyük bir farkla sandığa gömecek"

Buradan TÜİK'e ve yetkililerine sesleniyoruz. Mensubu bulunduğunuz hükümetten önce en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek alınabiliyordu. Şimdi ise 1,5 çeyrek altın alınıyor. 6,5 çeyrek altınımız nerede? Bu farkı acilen gidermenizi istiyoruz. Aksi takdirde emekli sizi büyük bir farkla sandığa gömecektir. Unutmayın her şeyin bir hesap günü vardır. Yandaşlara ve siyasi rantlara göre bir bütçe değil; halklara, emekliye ve emekçiye hizmet verecek bir bütçe yapmanızı bekliyoruz ve uyarıyoruz. Bu ülke çiftliğiniz değil, keyfi uygulamalarınıza müsaade etmeyeceğiz. Burada 2026 yılını DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Van Şubesi olarak hükümetin 'emekliye düşman yılı' olarak ilan ediyoruz."