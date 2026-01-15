Eskişehir'de Dev Emekli Sen Üyelerinden Protesto: "Emekliler Bir Yemek Yeriz Diye Cenaze Takip Ediyorlar"

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Dev Emekli Sen üyeleri, emekli aylıklarının iyileştirilmesi talebiyle Taşbaşı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya katılan bir emekli, yanında getirdiği pazar arabasını "Pazar arabası boş" diyerek yere fırlattı. Bir başka vatandaş ise, "Emekliler cenazelerde bir yemek yeriz diye cenaze takip ediyorlar. Hatta oradan biraz yemek evine götürmeye çalışıyorlar. Kimi inşaatlarda ölüyor, kimisi kağıt topluyor. Bulabilirse günübirlik iş bulmaya çalışıyorlar" dedi.

Dev Emekli Sen üyeleri, emekli aylıklarının iyileştirilme talebiyle Taşbaşı'nda toplandı. Döviz ve sloganlarla taleplerini dile getiren emekliler adına açıklamayı, Dev Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç yaptı.

"Kaynak yok yalanının artık tutmadığını" ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu bir tercihtir, bu bir sınıfsal saldırıdır. Bize yıllardır 'Bütçede kaynak yok', 'Kemer sıkın' masallarını anlatanlara sesleniyoruz: Yalan söylüyorsunuz. Kaynak var, ama bu kaynak emekliye değil, bir avuç ranta ve faiz lobisine akıtılıyor. Rakamlar ortadadır ve bu rakamlar iktidarın utanç vesikasıdır. 2026 Bütçesinden faiz lobisine ayrılan pay tam 2 trilyon 742 milyar lira, yüzde 14,5 iken; bu ülkenin emektarı 16,5 milyon emeklinin aylığı ve sağlığı için ayrılan pay sadece 1 trilyon 872 milyar lira, yüzde 9,9'dir. En düşük emekli aylığını Hazine desteğiyle 20 bin liraya tamamlamak için ayrılan kaynak ise sadece 69 milyar liradır. Yani faiz lobisine aktardığınızın zekatı bile değildir."

Meclis'te 'Dediğim dedik, çaldığım düdük' anlayışıyla el kaldırıp indirecek vekillere sesleniyoruz: O elleriniz, milyonlarca emeklinin açlığına onay vermek için kalkacaktır.

Bizler, CHP milletvekillerinin, emekli aylıklarının sefalet ücretine dönüşmesine karşı Meclis'te başlattığı nöbet eylemini, Devrimci Emekliler Sendikası olarak tüm şubelerimizde destekliyor ve selamlıyoruz. Ancak sadece Meclis'te değil, sokakta da bu ateşi harlayacağız."

"Çok sıkıntı yaşıyorum"

Basın açıklamasına katılan 67 yaşındaki emekli Muttalip Kehya da emeklilerin her şeyin bedavasını aramak zorunda kaldığını söyledi. Kehya, şunları kaydetti:

"Çok sıkıntı yaşıyorum. Hep sıkıntı yaşıyorum. Geçinmek demeyelim de geçinmeye çalışalım diyelim. Emekliler cenazelerde bir yemek yeriz diye cenaze takip ediyorlar. Hatta oradan biraz yemek kalırsa evine götürmeye çalışıyorlar. Kimi inşaatlarda ölüyor, kimisi kağıt topluyor. Bulabilirse günübirlik iş bulmaya çalışıyorlar. Arada şükür edenler çıkıyor. Ama onlar neye şükür ediyor bilmiyorum. Arkadaşları nerede bedava bir şey var onun peşinde. Affedersiniz tuvalet için bile parasız tuvalet arıyoruz. Emekliler bu halde. Buna yaşamak denmez."

Açıklamaya katılan bir emekli de yanında getirdiği pazar arabasını "Pazar arabası boş" diyerek yere fırlattı.