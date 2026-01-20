Haberler

Ortaca'da Emekliler Eylemlerine Devam Ediyor: "Evler Soğuk, Tencereler Boş Ama Artık Yeter"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tüm Emeklilerin Sendikası, CHP milletvekillerinin TBMM'de başlattığı 'emekliler için nöbet' eylemine Muğla'nın Ortaca ilçesinden destek vermeye devam ediyor. Sendika üyeleri, ekonomik zorluklara dikkat çekmek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

(MUĞLA) - Tüm Emeklilerin Sendikası, CHP milletvekillerinin TBMM'de başlattığı "emekliler için nöbet" eylemine Muğla'nın Ortaca ilçesinden destek vermeyi sürdürüyor.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi talebiyle başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemine Muğla'nın Ortaca ilçesinden destek devam ediyor.

Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şubesi üyeleri bugün de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Şube Başkanı Cihan Kaya, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Burada toplanan arkadaşlar yüreğini alıp da geldi buraya. Bu düzen bizi yoksulluğa mahkum etti. Bir ömür çalıştık. Şimdi açlığa, sefalete, borca itiliyoruz. Market raflarında fiyatlar uçuyor. Bizim maaşlarımız eriyor. Evler soğuk, tencereler boş ama artık yeter. Bu sessizlik bizim kaderimiz değil. Bu sefalet bize reva değil. Öfkeni içine gömme. Yüreğini al, onurunu al, hakkını al. Alanlara çık, birleş, örgütlen. Haydi, bugün değilse ne zaman olacak arkadaşlar?"

Kaynak: ANKA / Yerel
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler

Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler

Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız