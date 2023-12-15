Üye Girişi
Haberler

Emekliler Zor Günler Geçiriyor

Güncelleme:
Abone Ol

Artvin'de yaşayan emekliler, asgari ücretin altında maaş almaları nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade ettiler.

UĞUR İSTANBULLU

Artvinli emekli Osman Nuri Tamcan, "Memur emeklisiyim, emeklilerin durumunu söylemeye gerek yok ve sokağa baktığınızda bir çay parası vermemek için arkadaşını görmezlikten gelmeye çalışıyoruz. Durumumuz elbette ki iyi değil ve bir emeklinin maaşı normal bir insanın geçim standardı neyse ona göre olmalı ve bu şartlarda hiçbir emeklinin geçinme şansı yok ve yarı aç yarı susuz geziyor" dedi.

Artvin'de yaşayan emekliler, asgari ücretin altında maaş almaları nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade ettiler.

"KARNINI DOYURAN BİR EMEKLİ Mİ YOKSA BESLENEBİLEN BİR EMEKLİ Mİ?"

Emekli Yücel Aksakal, "Emekliyim ve durumlarımız iyi değil maalesef, verdikleri maaş yetmiyor ki. Yılbaşı yaklaşıyor doğru ama verecekleri bir şey yok ki. Emekliye verecekleri maaş en 20 bin lira olmalıdır" dedi.

Bir başka emekli Özgür Morkan, "Emekli bir insan bu ülkeye 25-30 yıl emek vermiş ve şu anda karnını doyuran bir emekli mi yoksa beslenebilen bir emekli mi? Beslenme insan sağlığında en önemli unsur olduğuna göre, emeklinin bugün açlık ve yoksulluk sınırının hesaplanmasına baktığımızda 45 bin liralık bir rakamlardan bahsediyorlar. Dolayısıyla emeklinin maaşı en az asgari ücretin 2 katı maaş almalı ki insanca yaşayabilmeli çünkü emekli bu ülkeye alın teriyle, emeğiyle çok şeyler katmıştır ve unutulmaması diye düşünüyorum" diye konuştu.

"SGK EMEKLİSİYİM VE BANKALARA 300 BİN LİRA BORCUM VAR"

Emekli Şinasi Özel de "Evet emekliyim, dükkan işletmek zorundayım ve işletmiyorum. SGK emeklisiyim ve aylık 7 bin 500 lira alıyorum ve bu şartlarda maalesef geçinemiyorum. Evim yok dolayısıyla ev kiram 3 bin lira, dükkana ayrıca 2 bin lira kira ödüyorum. Bütün bunlara rağmen işletme sahibiyim ama bugün bankalara sanıyorum 300 bin lira kredi borcum var ve yani hayat zor" dedi.

Emekli Osman Nuri Tamcan ise şunları söyledi:

"Memur emeklisiyim, emeklilerin durumunu söylemeye gerek yok ve sokağa baktığınızda bir çay parası vermemek için arkadaşını görmemezlikten gelmeye çalışıyoruz. Durumumuz elbette ki iyi değil ve bir emeklinin maaşı normal bir insanın geçim standarttı neyse ona göre olmalı ve bu şartlarda hiçbir emeklinin geçinme şansı yok ve yarı aç yarı susuz geziyor. Yılbaşı yaklaşıyor, yılbaşında ne yapılacağını memleketteki ekonomik durumu görenler görmüyor mu? Kendilerine biraz baktıkları zaman vatandaşında neye ihtiyacı olduklarını bilecekler. Emeklilerin midesi ne kadarsa onların midesi de o kadardır sanırım, emekliler az yemesi gerekmez. En çarpıcı örneğini yıllar önce rahmetli Recep Yazıcıoğlu söylemişti; ben maaşımı alırken şoförümden, memur arkadaşlarımdan utanıyorum çünkü benim midemin de şoförümün ve yanımda çalışan arkadaşların midesinden farkı yoktur ve aynı mideye sahibiz ve aynı şeyleri yemek zorundayız' diyordu ve bu vesileyle kendisini rahmetle anıyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel

Yılbaşı Artvin Memur Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini! Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisi ne kadar? UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMASI: UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? Ürdün vize istiyor mu? Ürdün hangi dili konuşuyor? EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? 5000 lira ikramiye ödemesinde son durum nedir? ECE GÜNER İYİ PARTİ NEDEN İSTİFA ETTİ? İYİ Parti milletvekili Ece Güner ayrıldı mı? Uruguay hangi kıtada yer alıyor? Uruguay nüfusu ne kadar? Cumartesi noter açık mı? Cumartesi günü noter saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Noterler hafta sonu çalışıyor mu? Umman nerede, hangi kıtada? Umman para birimi nedir? MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? MasterChef Sergen ve Esra kavga mı etti, neden tartıştı? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title