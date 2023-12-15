Emekliler Zor Günler Geçiriyor

UĞUR İSTANBULLU

Artvinli emekli Osman Nuri Tamcan, "Memur emeklisiyim, emeklilerin durumunu söylemeye gerek yok ve sokağa baktığınızda bir çay parası vermemek için arkadaşını görmezlikten gelmeye çalışıyoruz. Durumumuz elbette ki iyi değil ve bir emeklinin maaşı normal bir insanın geçim standardı neyse ona göre olmalı ve bu şartlarda hiçbir emeklinin geçinme şansı yok ve yarı aç yarı susuz geziyor" dedi.

Artvin'de yaşayan emekliler, asgari ücretin altında maaş almaları nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade ettiler.

"KARNINI DOYURAN BİR EMEKLİ Mİ YOKSA BESLENEBİLEN BİR EMEKLİ Mİ?"

Emekli Yücel Aksakal, "Emekliyim ve durumlarımız iyi değil maalesef, verdikleri maaş yetmiyor ki. Yılbaşı yaklaşıyor doğru ama verecekleri bir şey yok ki. Emekliye verecekleri maaş en 20 bin lira olmalıdır" dedi.

Bir başka emekli Özgür Morkan, "Emekli bir insan bu ülkeye 25-30 yıl emek vermiş ve şu anda karnını doyuran bir emekli mi yoksa beslenebilen bir emekli mi? Beslenme insan sağlığında en önemli unsur olduğuna göre, emeklinin bugün açlık ve yoksulluk sınırının hesaplanmasına baktığımızda 45 bin liralık bir rakamlardan bahsediyorlar. Dolayısıyla emeklinin maaşı en az asgari ücretin 2 katı maaş almalı ki insanca yaşayabilmeli çünkü emekli bu ülkeye alın teriyle, emeğiyle çok şeyler katmıştır ve unutulmaması diye düşünüyorum" diye konuştu.

"SGK EMEKLİSİYİM VE BANKALARA 300 BİN LİRA BORCUM VAR"

Emekli Şinasi Özel de "Evet emekliyim, dükkan işletmek zorundayım ve işletmiyorum. SGK emeklisiyim ve aylık 7 bin 500 lira alıyorum ve bu şartlarda maalesef geçinemiyorum. Evim yok dolayısıyla ev kiram 3 bin lira, dükkana ayrıca 2 bin lira kira ödüyorum. Bütün bunlara rağmen işletme sahibiyim ama bugün bankalara sanıyorum 300 bin lira kredi borcum var ve yani hayat zor" dedi.

Emekli Osman Nuri Tamcan ise şunları söyledi:

"Memur emeklisiyim, emeklilerin durumunu söylemeye gerek yok ve sokağa baktığınızda bir çay parası vermemek için arkadaşını görmemezlikten gelmeye çalışıyoruz. Durumumuz elbette ki iyi değil ve bir emeklinin maaşı normal bir insanın geçim standarttı neyse ona göre olmalı ve bu şartlarda hiçbir emeklinin geçinme şansı yok ve yarı aç yarı susuz geziyor. Yılbaşı yaklaşıyor, yılbaşında ne yapılacağını memleketteki ekonomik durumu görenler görmüyor mu? Kendilerine biraz baktıkları zaman vatandaşında neye ihtiyacı olduklarını bilecekler. Emeklilerin midesi ne kadarsa onların midesi de o kadardır sanırım, emekliler az yemesi gerekmez. En çarpıcı örneğini yıllar önce rahmetli Recep Yazıcıoğlu söylemişti; ben maaşımı alırken şoförümden, memur arkadaşlarımdan utanıyorum çünkü benim midemin de şoförümün ve yanımda çalışan arkadaşların midesinden farkı yoktur ve aynı mideye sahibiz ve aynı şeyleri yemek zorundayız' diyordu ve bu vesileyle kendisini rahmetle anıyorum."