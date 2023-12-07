Emekliler Zam Bekliyor: 'Maaşlarla Geçinemiyoruz'

KEMAL ONUR ATALAY

Yeni yılda maaşlarına zam bekleyen emekliler, aldıkları maaşla geçinemediklerini ifade etti. Aksaraylı bir emekli, "Türkiye'de emekli maaşı ile geçinen varsa görelim. Az önce dolar aldık 3 bin TL verdik, 200 dolar aldık... Türk lirası eridi. 14-15 bin TL ile geçinen varsa gelsin sorsun. 11 bin TL ile nasıl geçiniyoruz? Ekmek 7 lira oldu. Ben kendim halk ekmek satıyorum 6 liraya. 6 liraya bile ekmek almaya zorlanan insanlar var kendimiz de dahil. Bizim paramız pul oldu" dedi.

Yeni yılda maaşlarına zam bekleyen emekliler, aldıkları maaşla geçinemediklerini ifade etti.

"EMEKLİ MAAŞI 11 BİN TL OLSA YETERLİ OLMAZ BU ŞARTLARDA"

Aksaraylı bir vatandaş, emekliye yüzde 40 oranında zam verilmesi halinde 10-11 bin TL civarında bir rakama denk geleceğini belirterek şunları söyledi:

"Yeterli olmaz şu şartlarda. Türkiye'de emekli maaşı ile geçinen varsa görelim. Az önce dolar aldık 3 bin TL verdik, 200 dolar aldık. Önceden büyüklerimiz sorardı gavur parası 1 lira etmez diye. Şimdi Müslüman parası 1 lira etmiyor, bizim Türk lirası eridi. 14-15 bin TL ile geçinen varsa gelsin sorsun. 11 bin TL ile nasıl geçiniyoruz? Ekmek 7 lira oldu. Ben kendim halk ekmek satıyorum 6 liraya. 6 liraya bile ekmek almaya zorlanan insanlar var kendimiz de dahil. Bizim paramız pul oldu. 4 lirada verse 5 lirada verse 2024 yılında bu para biter. Yani veriyorlar da alıyorlar. Keşke vermeseler de almasalar da paramız sabit kalsa, biz de onunla geçinsek. Bin tane emekliye sor 990 tanesi benim dediğimi söyler. Belki içlerinden bir tane memnun olan olur. Şimdiden başladılar, niye yıl sonuna geldiği zaman istatistikler enflasyon devamlı düşük gösteriliyor? Bir kilo patlıcanın fiyatı 20 lira nasıl oluyor anlamıyorum. Gerisine girmeye gerek yok."

Emekli maaşının 15 bin TL olması gerektiğini söyleyen bir başka vatandaş ise "Şu ortama göre yeterli olmaz ama yine de bundan iyi olur. Millet perişan" dedi.

Başka bir Aksaraylı vatandaş ise "Ne kadar dersen de en az 15 bin olması lazım. En az 15 bin ama yeterli olmuyor. 30 bin lira alan idare edemiyorsa 15 bin lira alan nasıl idare edecek" diye konuştu.

Bir vatandaş ise "5 bin 200 lira alıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Onu da bölüşüyorum zaten 7-8 bin lira olsa olur" ifadelerini kullandı.

7 bin 500 TL ile geçinmenin imkansız olduğunu ifade eden vatandaş ise "En az 15-18 bin lira olması lazım. Köy yerlerinde yeterli olur ama şehirlerde olmaz" şeklinde ifade etti.