Emekliler Bilecik'ten Seslendi: "Sandık Gelecek, Emeklinin Çilesi Bitecek"

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Birleşik Emekliler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Küsin Demirörs, "Emeklinin bugün yaşadığı derin yoksulluğun tek sorumlusu iktidarın politikası ve uygulamış oldukları yasalar ile siyasi iktidar ve her koşulda ona destek veren Cumhur İttifakı'nın içinde yer alanlardır. Buradan 17 milyon emekliye sesleniyoruz; cambazı ipin üstünde aramayın, cambaz bizlerin oylarıyla seçtiğimiz, bizim adımıza düzenlemeler ve yasalar çıkaran, bizlerin yaşam koşullarını belirleyen iktidardır" dedi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir araya gelen Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, artan hayat pahalılığı ve düşük emekli aylıklarına dikkati çekmek için basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen açıklamada konuşan Sendika Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Küsin Demirörs, şunları ifade etti:

"TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verileri 0,87 olarak açıklandı. Son 5 ayın toplam enflasyon oranı ise 10,75'tir. Aralık ayı enflasyon oranının da yaklaşık 0,75 çıkacağını var sayarsak 6 aylık enflasyon verisi tahmini 11.50 gibi oluşacak. Yani bu durumda ocak ayında emekli maaşlarına yansıması yaklaşık 2 bin lira gibi bir rakamla 16 bin 800 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 800 lira olacak. Oysaki biz emekliler çarşıda, pazarda, faturalarda, kira artışlarında, giyimde, ödediğimiz vergilerdeki artış oranlarına baktığımızda yaşayarak ve iliklerimize kadar hissederek bu verilerin gerçeği yansıtmadığını çok net şekilde görüyoruz.

"İktidar enflasyonun düştüğünü, emekli maaşı ile geçinebileceğini savunuyor"

Enflasyon farkı artı 30 bin lira seyyanen zamla birlikte yüzde 55'lik bir artışla TÜİK ve SGK başkanlarının maaşları 232 bin liraya yükselecek. Emekliye verilmeyen bu oran seçtiklerimizin cebine girmiştir. Buradan iktidara soruyoruz; eğer TÜİK enflasyon verileri gerçekçi ise kamudaki üst düzey imza yetkisi olan bürokratlara neden 30 bin lira seyyanen zam veriliyor. TÜİK diyor ki 'Her ne kadar biz enflasyon verilerini açıklıyor olsak da maaş artışlarını SGK belirliyor'. SGK diyor ki 'Her ne kadar maaş oranlarını biz belirlesek de TÜİK'in açıkladığı verilere göre belirliyoruz'. İktidar ise enflasyonun düştüğünü, emekli maaşı ile geçinebileceğini savunuyor.

"Ya seçim ya geçim"

23 yıldır iktidar emeklilerin aklıyla alay ederek bir TÜİK'i hedef gösteriyor, bir SGK'yı hedef gösteriyor ve hedef şaşırtıyor. Oysaki emeklinin bugün yaşadığı derin yoksulluğun tek sorumlusu iktidarın politikası ve uygulamış oldukları yasalar ile siyasi iktidar ve her koşulda ona destek veren Cumhur İttifakı'nın içinde yer alanlardır. Buradan 17 milyon emekliye sesleniyoruz; cambazı ipin üstünde aramayın, cambaz bizlerin oylarıyla seçtiğimiz, bizim adımıza düzenlemeler ve yasalar çıkaran, bizlerin yaşam koşullarını belirleyen iktidardır. TÜİK ve SGK gibi kurumlar ise sadece iktidarın belirlemiş olduğu politikaları uygulamakla görevlidir. Bu nedenle diyoruz ki; ne TÜİK ne SGK, emekliyi açlığa, yoksulluğa mahkum eden iktidarın kendisidir. Sandık gelecek emeklinin çilesi bitecek. ya seçim ya geçim."