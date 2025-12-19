Haberler

Birleşik Kamu-İş'e Bağlı Sendikalardan İş Bırakma Eylemi... Emekli Sen: "Emeğimizin ve Alın Terimizin Karşılığını Alıncaya Kadar Direneceğiz"

Bilecik'te Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı sendikaların düzenlediği iş bırakma eyleminde, emeklilerin yaşadığı yoksulluk ve emekli maaşlarının düşük olması protesto edildi. Emekli Sen Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Kovalak, emeklilerin geçim sıkıntısını aşamadığını belirtti ve iktidarı eleştirdi.

(BİLECİK) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı sendikaların gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eylemi kapsamında  Bilecik'te emeklilerin yaşadığı yoksulluğa dikkat çekmek amacıyla alanlara çıktı. Emekli Sen Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Kovalak, "Bilindiği üzere emekli maaş artışları sahte TÜİK verileri baz alınarak uygulanmaktadır. Biz emekliler çarşıda, pazarda, faturalarda, kira artışlarına yetişemiyoruz" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikaların bugün gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eylemi kapsamında Merkez Atatürk Parkı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklamayı Emekli Sen Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Kovalak yaptı. Kovalak, şunları kaydetti:

"Bazıları servetini katlarken, milyonlar açlıkla sınanıyor. Çalışanın alın teri, emeklinin ömrü utanmadan yok sayılıyor. Geçim değil, sefalet dayatılıyor. İktidar ise tarihe utanç olarak geçecek bir sessizlik içinde. Bilindiği üzere emekli maaş artışları sahte TÜİK verileri baz alınarak uygulanmaktadır. Biz emekliler çarşıda, pazarda, faturalarda, Kira artışlarına yetişemiyoruz. Emekli açlık ve barınma sorunu yaşıyor ucuz otellerde kalıyor sağlıksız besleniyor toplu halde otellerde kalıyor. Kamuda görev yapan üst düzey bürokratlara TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon verisine ilaveten 30 bin TL yani yaklaşık en düşük iki emekli maaşı kadar seyyanen zam yapılıyor. Bu 30 bin TL'lik seyyanen zamdan TÜİK başkanı ve SGK başkanı da yararlanıyor polise, normal memura, işçiye, emekliye yok dolayısıyla tok açın halinden anlamıyor.

"Cambazı ipin üstünde aramayın"

Enflasyon farkı artı 30 bn TL seyyanen zamla birlikte yüzde 55'lik bir artışla TÜİK ve SGK başkanlarının maaşları 232 bin TL ye yükselecek Emekliye yok kaynak bürokrata ballı kaymak buda gösteriyor ki emeklinin enflasyondan kaybı yüzde 55 oranındadır. Emekliye verilmeyen bu oran seçtiklerimizin cebine girmiştir. Buradan iktidara soruyoruz; eğer TÜİK enflasyon verileri gerçekçi ise kamudaki üst düzey imza yetkisi olan bürokratlara neden 30 bin TL seyyanen zam veriliyor. Çünkü sizlerde biliyorsunuz ki açıklanan enflasyon oranı doğru değil gerçek olan oran % 55 daha vahimi ise sorumluların milyonlarca emekli ve Asgari ücretliye duyarsız kalışı üç maymunu oynaması. Değerli emekli dostlar 23 yıldır iktidar emeklilerin aklıyla alay ederek bir TÜİK'İ hedef gösteriyor, Bir SGK'yı hedef gösteriyor ve hedef şaşırtıyor. Oysa ki emeklinin bugün yaşamış olduğu derin yoksulluğun tek sorumlusu iktidarın politikası ve uygulamış oldukları yasalar ile siyasi iktidar ve her koşulda ona destek veren Cumhur İttifakı içinde yer alanlardır.

Buradan 17 milyon emekliye sesleniyoruz; cambazı ipin üstünde aramayın. Cambaz bizlerin oylarıyla seçtiğimiz bizim adımıza düzenlemeler ve yasalar çıkaran bizlerin yaşam koşullarını belirleyen iktidardır. TÜİK ve SGK gibi kurumlar ise sadece iktidarın belirlemiş olduğu politikaları uygulamakla görevlidir. Bu nedenle diyoruz ki; emekliler sadaka değil insanca yaşamak istiyor mücadeleye devam hakkımızı istiyoruz. 17 milyon emeklinin adına ülkemizin her köşesinde eş zamanlı olduğu gibi Bilecik'ten haykırıyoruz; sefalete teslim olmayacağız. Sokakları, meydanları, meclis kapılarını emeklilerin evi yapacağız. Emeğimizin ve alın terimizin karşılığını alıncaya kadar direneceğiz."

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

