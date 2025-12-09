Haberler

Birleşik Emekliler Sendikası: "Emekliyi Açlığa Yoksulluğa Mahkum Eden İktidarın Kendisidir"

Güncelleme:
Birleşik Emekliler Sendikası Bornova Şube Başkanı Pakize Namdar, hükümetin enflasyon oranlarını ve maaş artışlarını eleştirerek, emeklilerin karşılaştığı ekonomik zorluklara dikkat çekti. Açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Namdar, emeklilerin yoksulluk içinde yaşadığına vurgu yaptı.

(İZMİR) - Birleşik Emekliler Sendikası Bornova şube Başkanı Pakize Namdar, " Emekliyi yoksulluğa mahkum eden iktidarın kendisidir" dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası, emeklilerin karşı karşıya kaldığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla İzmir Konak'ta basın açıklaması yaptı.

Sendika adına, Bornova Şube Başkanı Pakize Namdar, basın metnini okudu. Namdar, hükümetin açıkladığı enflasyon oranlarının ve maaş artışlarının gerçeği yansıtmadığını, emeklilerin çarşıda, pazarda ve günlük hayatta karşılaştıkları artışların çok daha yüksek olduğunu ifade etti.

"En düşük emekli maaşı 18 bin 800 TL olacak"

Emeklilerin yaşam koşullarının giderek zorlaştığını belirten Namdar, şunları kaydetti:

"Emekliyi yoksulluğa mahkum eden iktidarın kendisidir. Açıklanan 6 aylık enflasyon verisi tahmini 11,5 gibi olacak, yani bu durumda ocak ayı emekli maaşlarına yansıması yaklaşık 2 bin gibi bir rakamda, 16 bin 800 TL olan en düşük emekli maaşı 18 bin 800 TL olacak. Oysaki biz emekliler çarşıda, pazarda, faturalarda, kira artışlarında, giyimde, ödediğimiz vergilerdeki artış oranlarına baktığımızda yaşayarak ve iliklerimize kadar hissederek bu verilerin gerçeği yansıtmadığını çok net şekilde görüyoruz.

"Emekliye yok kaynak, bürokrata bol kaynak"

Meclis'in Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek getirilmeye çalışılan önerge ile kamuda görev yapan üst düzey bürokratlara, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine ilaveten 30 bin TL, yani yaklaşık en düşük iki emekli maaşı kadar seyyanen zam yapılmaya çalışılıyor. Bu 30 bin TL seyyanen zamdan TÜİK Başkanı ve SGK Başkanı da yararlanacak.

TÜİK ve SGK başkanlarının maaşları 232 bin TL yükselecek. Emekliye yok kaynak, bürokrata bol kaynak bu da gösteriyor ki emeklinin enflasyondan kaybı yüzde 55 oranındadır. TÜİK diyor ki her ne kadar biz enflasyon verisini açıklıyor olsak da maaş artışlarını SGK belirliyor. SGK diyor ki her ne kadar maaş artışlarını biz belirlesek de TÜİK'in açıkladığı verilere göre belirliyoruz. İktidar ise enflasyon düşürdüğü emekli maaşı ile geçinebileceğini savunuyor. Emekli maaşlarının düşük olmasının sebebinin enflasyondan kaynaklı değil emeklinin uzun zamandır uygulanan politikalar olduğuna inanıyoruz.

"Kabul etmiyoruz insanca yaşamak istiyoruz"

Değerli emekli dostlar, 23 yıldır iktidar emeklilerin aklıyla alay ederek, bir TÜİK'i hedef gösteriyor, bir SGK'yı hedef gösteriyor ve hedef saptırıyor. Oysa emeklinin bugün yaşamış olduğu derin yoksulluğun tek sorumlusu iktidarın politikası ve uygulamış oldukları yasalar ile siyasi iktidar ve her koşulda ona destek veren cumhur ittifakı içinde yer alanlardır. Buradan 17 milyon emekliye sesleniyoruz. Cambazı ipin üstünde aramayın cambaz bizlerin oylarıyla seçtiğimiz, bizim adımıza düzenlemeler ve yasalar çıkaran, bizlerin yaşam koşullarını belirleyen siyasi iktidardır. TÜİK ve SGK gibi kurumlar ise sadece iktidarın belirlemiş olduğu politikaları uygulamakla görevlidir. Emekliyi açlığa yoksuluğa mahkum eden iktidarın kendisidir. Kabul etmiyoruz insanca yaşamak istiyoruz. Emekli arkadaş çaresiz değilsin çare sensin."

Kaynak: ANKA / Yerel
