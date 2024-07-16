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Emekliler Yoksullaştırılıyor: Her İki Kişiden Birinin Geliri Açlık Sınırının Altında

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Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne İl Temsilcisi Rasim Ülker, emeklilerin yıllardır iktidar eliyle yoksullaştırıldığını belirterek, ülkede her iki kişiden birinin gelirinin açlık sınırının altında olduğunu söyledi.

(EDİRNE) - Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne İl Temsilcisi Rasim Ülker, yıllardır bizzat iktidar eliyle, planlı, programlı, bilinçli ve kasıtlı olarak yoksullaştırıldıklarını belirterek "Yoksulluk tüm toplumu sarmış durumda. Her iki kişiden birinin geliri açlık sınırının altında" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne İl Temsilciliği, Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaparak emeklilerin iktidardan taleplerini dile getirdi. Emeklilerin tarihin en zorlu sürecini yaşadığına dikkat çeken İl Temsilcisi Rasim Ülker, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kasıtlı bir şekilde yoksullaştırılıyoruz"

"Evet, yanlış duymadınız. Dilimiz sürçmedi. Bizler kendi kendimize yoksullaşmıyoruz. Yıllardır bizzat iktidarlar eliyle planlı, programlı, bilinçli, kasıtlı bir şekilde yoksullaştırılıyoruz. Yoksulluk tüm toplumu sarmış durumda. Her iki kişiden birinin geliri açlık sınırının altında. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca açıklanan Mayıs 2024 verilerine göre bu ülkede 17 milyon 114 bin 912 yurttaş yaşamını sosyal yardımlarla sürdürmeye çalışıyor. 9 milyon 444 bin 458 kişinin aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında kaldığı için GSS primleri bütçeden karşılanıyor. Milyonlarca kamu emekçisine yoksulluk sınırının yarısını bulmayan bir maaş reva görülüyor. Kamu emekçilerinin eline geçen maaşın yarısını ilave seyyanen ödenek başta olmak üzere emekliliğe yansıtılmayan kalemler oluşturuyor. Milyonlarca kamu emekçisi çalışırken aldığı maaş emekliliğinde en az yarı yarıya düşeceği için emekli olamıyor."

Kaynak: ANKA / Yerel

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