Haberler

Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şubesi Üyelerinden Eylem: Yasa Bu Haliyle Geçerse, Emeklinin Yüzüne Bakamazsınız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, emekli aylıklarının yeniden düzenlenmesi ve en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılması talebiyle protesto gösterisi düzenledi. Şube Başkanı Burhan Kelez, emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti ve iktidara eleştirilerde bulundu.

Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şubesi üyeleri, emekli aylıklarının yeniden düzenlenmesi talebiyle Karabük'te bir kez daha sokağa çıktı. Şube Başkanı Burhan Kelez, "Bundan sonra çalışırken kazaya kurban giden, soğukta yaşamını yitiren, tedavi olamayan, yeterince beslenemeyen, barınamayan her emeklinin yaşamından iktidar ve onu destekleyen milletvekilleri sorumludur" dedi.

Karabük'te Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şubesi üyeleri, emekli aylıklarına yapılan zamları eleştirdi, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören düzenlemeyi yetersiz bulduklarını dile getirdi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şube Başkanı Burhan Kelez, şunları kaydetti:

"En düşük emekli aylığını bin 62 lira artırarak, bu maaşı alan emekli sayısını 4 milyondan 4,9 milyona çıkardılar. Bugün toplam emeklilerin yaklaşık yüzde 30'u en dip aylıkta eşitlenmiş durumda. Yani deniliyor ki; 'Hepinizi en düşük aylıkta buluşturacağız'. Bu teklif ayıplı bir tekliftir. Muhalefetin tüm itirazlarına rağmen virgülüne dahi dokunulmadan geçirilmiştir. Bu ayıplı teklife ortak olan milletvekillerini kınıyoruz. Bu yasa bu haliyle geçerse ne evde ailenizin ne de sokakta emeklinin yüzüne bakabilirsiniz. Bu ayıba ortak olan herkese her yerde itirazımız ve isyanımız var.

"Her emeklinin aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapın"

Bıçak kemikte. Bundan sonra çalışırken kazaya kurban giden, soğukta yaşamını yitiren, tedavi olamayan, yeterince beslenemeyen, barınamayan her emeklinin yaşamından iktidar ve onu destekleyen milletvekilleri sorumludur. Son kez uyarıyoruz. Bütün emeklilerin aylığına ek ve makul bir artış yapılmalıdır. Geçen yıl emekliye ayrılan paydan kırptığınız 282 milyar lirayı da ekleyerek emekli maaşlarına yansıtın. Böylece her emeklinin aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapın."

Kaynak: ANKA / Yerel
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi

Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi
158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı

Satışa çıkardığı 158 yıllık gazoz kapağı için bakın ne kadar istiyor
Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
Silahlı saldırıda can kaybı 2'ye yükseldi: Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti

Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti
Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi

Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor